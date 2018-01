Resto al Sud, al via le domande per gli incentivi

Resto al Sud: cosa prevede

Resto al Sud: a chi si rivolge

Incentivi Invitalia: i criteri di valutazione delle proposte

15/01/2018 – A partire dalle ore 12:00 di oggi potranno essere presentate le domande per l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani fino a 35 anni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).Le; l’incentivo funzionerà a sportello, utilizzando lafino ad esaurimento delle risorse stanziate.L’agevolazione consiste in unper ciascun richiedente (200.000 in caso di società), a copertura del 100% delle spese ammissibili e costituito per il 35% da una quota a fondo perduto, e per il 65% da un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni.La misura è volta ada parte dei giovani di nuove attività imprenditoriali riguardanti la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura e la, compreso il turismo.Sono, però, i settori del commercio e leSono ammissibili alle agevolazioni le spese e relative a:, pari al massimo al 30% del programma;, impianti ed attrezzature nuovi;- acquisto di programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC);- acquisto di capitale circolante inerente l’attività di impresa (materie prime e di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze eeventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative per l’attività finanziata), pari al massimo al 20% del programma., le consulenze e le spese di costo del personale dipendente.Possono presentare domanda i, residenti nelle Regioni del Sud o che trasferiscono la residenza al Sud entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 giorni se residenti all’estero).I richiedentidi impresa né essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono risultare già costituiti come impresa individuale o società, incluse le cooperative. In alternativa è possibile costituirsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 giorni se residenti all’estero) dalla data di comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria.Nellesono ammessi soci senza i requisiti di età e residenza previsti, purché il loro numero non sia superiore ad un terzo.La Circolare 33/2017 stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande ed indica ie le disposizioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.L'esame di merito, che prevede anche un colloquio con i proponenti, è basato sucome:- adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale;- capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;- potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing;- sostenibilità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio economico;- verifica della sussistenza dei requisiti per la concepibilità' della garanzia del Fondo centrale per le PMI.