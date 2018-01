Beni culturali inutilizzati al Sud, in arrivo 4 milioni di euro per valorizzarli

Valorizzazione dei beni inutilizzati: cosa prevede il bando

Immobili inutilizzati: i progetti di valorizzazione

18/01/2018 – Disponibile un nuovo bando da 4 milioni di euro per recuperare e valorizzare i beni culturali inutilizzati al Sud.Laha promosso la quarta edizione del(che sarà presentato ufficialmente oggi pomeriggio nella sala conferenze dell'Anci) chiedendo ai proprietari di immobili inutilizzati di metterli gratuitamente a disposizione della comunità locale per almeno 10 anni e, successivamente, rivolgendosi alle non profit per proposte di valorizzazione dei beni in chiave comunitaria.L’iniziativa da 4 milioni di euro prevede due fasi e interessa i beni immobili di pregio storico, artistico e culturale presenti inNel corso della(persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati) potranno inviare alla Fondazione una manifestazione di interesse con cui si impegnano, tra l’altro, a riservarle l’onere e il diritto di individuare il miglior intervento di valorizzazione del bene e, di conseguenza, di selezionare l’ente del Terzo settore a cui concederanno l’utilizzo del bene per almeno 10 anni.Potranno essereche non siano già utilizzati o affidati e che siano idonei ad ospitare attività socio-culturali. Potranno essere prese in considerazione le aree archeologiche solo se adattabili allo svolgimento di questo tipo di attività e le chiese, solo se non più adibite al culto. Sono esclusi ruderi, giardini, parchi, cave, piazze, cimiteri, sorgenti, terreni o altri beni ritenuti non idonei alle attività previste.Ledei beni potranno essere. La Fondazione potrà, però, chiudere in anticipo il periodo di candidatura qualora fosse raggiunto un numero sufficiente di beni selezionati.La Fondazionequali: la rilevanza storica, artistica e culturale dell’immobile, le condizioni generali, le potenzialità di utilizzo, la posizione del bene, il contesto in cui è inserito, l’accessibilità e fruibilità e l’entità dell’eventuale canone richiesto.Dei beni ritenuti idonei, la Fondazione pubblicherà una scheda sul sito www.ilbenetornacomune.it , dando la possibilità alla comunità di condividere idee e commenti.Nella, glirelativi ai beni selezionati, in un’ottica di uso comune e di restituzione alla collettività degli immobili.Le proposte progettuali potranno essere presentate da, di cui due organizzazioni di Terzo settore, oltre a istituzioni, università, mondo economico e della ricerca. I proprietari dei beni selezionati non potranno aderire a partenariati che presentino proposte di riqualificazione e rivalutazione dell’immobile di cui detengono la proprietà.Le proposte dovranno prevedere, in termini di sviluppo socio-economico, per la comunità locale.Nel caso in cui nel budget della proposta di progetto siano inseriti costi per, sarà necessario allegare il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle strutture e degli impianti, redatto e firmato da un tecnico professionista, che definisca in modo accurato tutti i costi legati agli eventuali interventi di ristrutturazione e di adeguamento e la durata dei lavori (che in ogni caso non potrà essere superiore a 12 mesi).Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere compilate e inviate esclusivamente on line, entro, attraverso la nuova piattaformamessa a disposizione dalla Fondazione.