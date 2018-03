Fila Solutions per Villa Manta in Sardegna

27/03/2018 - La ristrutturazione e l’ampliamento di Villa Manta, una villa degli anni ’70, affacciata su una delle spiagge più suggestive della costa sarda, rappresenta una sfida progettuale curata dallo Studio GAAP.Un intervento che concretizza la partnership tra: gli oltre 1000 mq di pietra sinterizzata a tutta massa LAPITECsono stati trattati dagli esperti applicatori diPer i rivestimenti interni del pavimento e di alcuni bagni della villa è stato scelto un Bianco Crema in finitura Satin, mentre per le pavimentazioni esterne la finitura Vesuvio, più strutturata, che riduce la scivolosità della superficie.FILA Service ha curato la pulizia dopo posa delle superfici per rimuovere differenti tipologie di sporco, rispettando le esigenze architettoniche e tecniche richieste dal materiale e mantenendo inalterata la resistenza alla scivolosità, aspetto molto importante soprattutto per gli ambienti esterni e bordo piscina.Sulledel camminamento e di tutta l’area davanti alla villa, realizzate in Bianco Crema con finitura Vesuvio, le macchie di ruggine di deposito sono state pulite con DETERDEK puro, lasciato agire per 10 minuti e poi risciacquato.Lo sporco presente, dovuto ai lavori di manutenzione (come vernici, pitture, ecc.), polvere, terra e impurità derivanti da agenti atmosferici sono stati rimossi con FILAdiluito (in proporzione 1:1), lasciato agire per 10 minuti e poi risciacquato; i residui di posa e stuccatura sono stati lavati condiluito in proporzione 1:5, con risciacquo finale.Sui rivestimenti aper eliminare lo sporco di origine micro batterica e vegetale, è stato utilizzato il detergente anti-alghe per esterni FILAALGAE NET puro, con successivo risciacquo.Negli ambienti interni in LAPITECBianco Crema con finitura Satin, macchie di diversa natura sono state pulite con il detergente decerante sgrassante FILAanche i segni di matita grafite presenti sono stati rimossi con FILAutilizzato puro direttamente sulle macchie, lasciandolo agire per 10 minuti e poi risciacquando.Per la manutenzione ordinaria è stato consigliato l’uso del detergente neutro senza residuo FILACLEANER debitamente diluito.FILA INDUSTRIA CHIMICA SpA è una realtà imprenditoriale d’eccellenza nel panorama economico nazionale e leader, a livello internazionale, nel settore delle soluzioni per il trattamento e la protezione delle superfici; è l’unico brand che, grazie all’ampia offerta di prodotti dedicati ai materiali ceramici e lapidei, unita a una forte politica di investimenti in ricerca e sviluppo è riuscita nel tempo a saldare partnership con oltre 200 produttori internazionali.Fondata nel 1943 dalla Famiglia Pettenon, con la missione di produrre lucido per calzature di altissima qualità, è diventata, a partire dagli anni ’70 il punto di riferimento in Italia per i prodotti per il trattamento e la protezione delle superfici.Oggi l’Azienda, presente in oltre 100 Paesi, ha raggiunto l’eccellenza nei sistemi per il trattamento, la protezione e manutenzione di tutte le superfici e, in particolare, della ceramica, per la quale ha sviluppato sistemi performanti di trattamento in linea di cui FILA TECH è la business unit dedicata.