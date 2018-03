Efficienza energetica, in Molise 3 milioni per professionisti e Pmi

Efficienza energetica, le agevolazioni

21/03/2018 – Il Molise ha stanziato più di 3 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle micro, piccole e medie imprese. Lo prevede il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 14 marzo.Alle agevolazioni possono accedere anche i liberi professionisti e loro associazioni, che lo statuto dei lavoratori autonomi () ha equiparato alle Pmi Le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 30 aprile 2018.Le agevolazioni consistono in un contributo pari al 40% dell’investimento, il cui importo dovrà essere compresoSono ammesse anche le(consulenze, controllo energetico, progettazione e direzione dei lavori, collaudi ecc.) nel limite del 10% dell’importo totale del programma di investimento e le(opere murarie, installazione e posa in opera di impianti o componenti degli involucri edilizi ecc.). Non sono invece ammissibili le spese sostenute per opere non strettamente connesse agli obiettivi di risparmio energetico, le spese di viaggio, le imposte ecc.Sono ammissibili alle agevolazioni lee gli interventi di, cioè l’installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, gli interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi o dell’immobile della sede operativa, la sostituzione di sistemi e componenti a bassa efficienza, l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, la realizzazione di piccole infrastrutture di rete (micro-grid) per la condivisione del surplus energetico la cui energia prodotta non sia finalizzata alla vendita.Incentivata anche l’installazione di impianti alimentati da(fino ad una potenza nominale non superiore a 500 kW elettrici) la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo della sede operativa.