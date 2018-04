Lungomare, passeggiate dove la terra incontra l’infinito

Lungomare Trieste, Salerno

Lungomare Falcomatà, Reggio Calabria

Corso due mari, Taranto

Foro italico, Palermo

Passeggiata ‘Anita Garibaldi’, Genova

Via dell’amore, Cinque Terre

Lungomare della Libertà e della Repubblica, Riccione

Lungomare di Bari

30/04/2018 – Con l’arrivo delle belle giornate cresce la voglia di mare e passeggiate all’aria aperta. Si popolano i lungomari, che oltre a far bella mostra di architetture storiche o contemporanee, offrono sempre più servizi e riducono le barriere architettoniche.È un grande giardino alberato, interamente pedonale, largo 30 metri e lungo circa 1 km e mezzo. Inizialmente era più corto. È stato ampliato utilizzando le ceneri vulcaniche, dopo l’eruzione del Vesuvio nel 1944, e le macerie dei bombardamenti della II guerra mondiale. La realizzazione definitiva risale agli anni Cinquanta. Successivamente si è dotato di percorsi tattili per ciechi ed ipovedenti. Dal 2012 ha eliminato le barriere architettoniche.Foto: WikipediaSpesso viene chiamato “il più bel chilometro d'Italia”. Dalla costa si può assistere al miraggio della Fata Morgana, fenomeno ottico per effetto del quale è possibile vedere le immagini ravvicinate della Sicilia riflesse nel mare.Foto: Calabria TurismoDal 1400 è un esempio di lungomare in quota, così strutturato per ragioni difensive. Lungo il suo tragitto si alternano edifici nobiliari, rotonde e giardini pensili. La ringhiera, realizzata agli inizi del Novecento, non è mai stata sostituita e porta ancora lo stemma della Marina dei Savoia.Foto: WikipediaIl nome “Foro Italico” gli è stato attribuito durante il Fascismo. È chiamato anche “passeggiata della marina”. Anche in questo caso, alcune sue parti sono state realizzate con le macerie dei crolli dopo i bombardamenti della II guerra mondiale.Foto: Italy for movieQuesto tratto di lungomare era un antico sentiero utilizzato da contadini e pescatori. Offre un panorama sul promontorio di Portofino.Foto: youtubeCongiunge i borghi di Riomaggiore e Manarola, nel parco delle Cinque Terre in Liguria. Questo lungomare è nato per caso durante i lavori per la realizzazione di una galleria ferroviaria. Per la messa in sicurezza sono stati creati dei sentieri, diventati poi un’attrazione turistica.Foto: 123rfIl restyling del waterfront ha sbarrato la strada alle auto nella zona. È considerata un’oasi verde affacciata direttamente sul mare. Offre una lunga passeggiata ciclabile e pedonale, spazi per il fitness e il relax e numerose fontane.Foto: PolistudioÈ stato realizzato durante il Fascismo nell’ambito di una serie di interventi urbanistici sulla città. Lungo il suo percorso ci sono diversi edifici costruiti con lo stile razionalista dell’epoca, come il Palazzo della provincia.Foto: Maioragroup