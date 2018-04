Con ECOSISM® puoi stare tranquillo

13-15 aprile 2018:

14 aprile 2018

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico ed inserita in area sismica 3; S

Per partecipare

18 aprile 2018 Macerata

11/04/2018 - ECOSISM ® presenta il prossimo TOUR EVENTI con le tappe da non perdere.(09.30-18.00) a Firenze presso il Nelson Mandela Forum con i nostri tecnici specializzati per mostrarvi la tecnologia costruttiva sismo-resistente ECOSISM® e GENIALE CAPPOTTO SISMICO il sistema innovativo per il miglioramento e l’adeguamento sismico di edifici esistenti e per il loro efficientamento energetico.Per informazioni http://www.ecosism.com/klimahouse-toscana-2018/ Vi guideremo a visionare una casa monofamiliare a Genova; l'edificio è inserito in un ampio giardino con ulivi affacciato sul parco di una villa storica in un lotto terrazzato il cui dislivello viene sfruttato per realizzare i due livelli abitativi con la volumetria parzialmente interrata.ono stati scelti i moduli a getto singolo 10+5NES37 per i muri perimetrali, il modulo singolo13TES15 per i divisori interni e l'Ecosolaio Top 4+25 per l'interpiano.è necessario inviare una e-mail di prenotazione all'indirizzo info@ecosism.com (posti limitati e partecipazione gratuita).Per la visita al cantiere si prega di munirsi di caschetto protettivo, scarpe antinfortunistiche e giubbetto ad alta visibilità.Vi invitiamo a partecipare al convegno dal titolo “ITALIA ANTISISMICA Incentivi, modelli di intervento e abaco delle tecnologie disponibili per ridurre il rischio sismico in Italia” mercoledì 18 aprile 2018 ore 14.00 presso la Sala Assemblee Confindustria Macerata – Via Weiden, 35 MACERATA.La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito www.cresme.it e fino ad esaurimento posti disponibili. Dopo il convegno, lo studio potrà essere scaricato solo dagli effettivi partecipanti utilizzando le credenziali acquisite all’atto della registrazione. Per il seminario sono stati richiesti i Crediti formativi agli Ordini degli Architetti e Geometri.