Knauf, la scienza esatta del massetto

06/04/2018 - La condizione migliore per ottenere una perfetta posa dei rivestimenti richiede un fondo che abbia prestazioni, planarità ed estetica ottimali, che si possono ottenere solo se il massetto realizzato è di qualità assoluta. Ecco perché Knauf ha messo a punto una serie completa di massetti ad elevatissimo contenuto tecnologico, capaci di assicurare risultati di eccellenza in qualsiasi situazione.I massetti Knauf, grazie a un costante lavoro di ricerca e sviluppo, riescono a raggiungere prestazioni meccaniche e termiche ai vertici del mercato abbinando l’opportunità di applicare spessori sempre minori anche in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento.Ci sono anche altri vantaggi per chi usa i massetti Knauf: in particolare, la loro capacità di maturare in modo assolutamente omogeno e il loro altissimo grado di indeformabilità termica ne permettono l’impiego senza rete e senza giunti nella maggior parte dei casi assicurando a costruttori e proprietari ulteriori, sensibili risparmi sui costi, tempi di lavorazione ed estetica finale.Ecco i massetti di cui si compone la gamma Knauf.Massetto fluido premiscelato, di ultima generazione,. Grazie alla sua ottimale formulazione. Ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, alberghi, uffici, locali pubblici, è particolarmente adatto per pavimentazioni di grandi formati e pavimentazioni continue tipo resina. FE 80 Termico – Analogo al precedente, se ne differenzia per unache ne accresce notevolmente lae soprattutto la, rendendolo assolutamente consigliato in presenza di impianti diMassetto fluido premiscelato,di ultima generazione, per interni, per applicazioni a basso spessore, si posa senza rete e non richiede giunti in assenza di impianto di riscaldamento a pavimento. Particolarmente indicata per sistemi di riscaldamento a pavimento, con(10 mm con sistemi ribassati), è idonea a tutti i tipi di rivestimento, ideale per grandi superfici e pavimentazioni continue tipo resina. Superlivellina NE 499 - Massetto fluido premiscelato di ultima generazione, per interni, per applicazioni a bassissimo spessore , certificato per l’applicazioneradiante tradizionale (fino a). Si posa senza rete ne giunti. Idoneo a tutti i tipi di rivestimento, in particolare per grandi superfici e pavimentazioni continue tipo resina, ha un’ottima conducibilità termica.– Per chi ama la lavorazione “tradizionale” ma vuole tutti i vantaggi dei massetti di ultima generazione, Knauf propone infineun massettopremiscelato per interni,a consistenza “terra umida”; ideale per impianti di riscaldamento a pavimento grazie alla sua, si posa senza rete né giunti. Si lavora come i massetti tradizionali ma asciuga con estrema rapidità, tanto che è possibile accendere l’impianto anchedalla posa. Idoneo per tutti i tipi di rivestimento.Infine, per livellare sottofondi non planari, Knauf propone N 410 Microlivellina , una malta premiscelata per ambienti interni. È ideale comesu solai in calcestruzzo grezzo, pavimenti continui portanti in solfato di calcio e cemento, sottofondi a secco con. N 410 livella irregolarità e scostamenti prima della posa di piastrelle ceramiche e rivestimenti in mattonelle, marmo e pietra naturale, rivestimenti elastici, moquette, parquet e laminato.“Nel contesto del lavoro di cantiere, il massetto gioca un ruolo fondamentale, sia per la qualità del risultato che per il contenimento dei costi e dei tempi di lavorazione. Così Knauf, da sempre all’avanguardia nella ricerca di soluzioni per l’edilizia moderna, ha messo a punto una serie di massetti ad alta tecnologia che innovano e risolvono ogni tipo di problematica, migliorando le performance di chi lavora e aumentando il benessere di chi utilizzerà i locali così edificati.” sottolinea Alessio Siciliano, Product Manager Knauf Italia.