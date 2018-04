Ulma: canali Kompaqdrain in una strada in Friuli-Venezia Giulia

26/04/2018 - Sulla strada regionale che passa da Pasiano di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia sono stati effettuati alcuni lavori di ampliamento: per il cavalcavia d'entrata/uscita è stata prescelta la soluzione ottimale dei canali di drenaggio KompaqDrain®.L'esecuzione di quest'opera è stata affidata a ULMA che ha proposto la soluzione migliore per il drenaggio delle acque piovane in aree soggette a traffico molto intenso. Tenendo conto appunto del traffico intenso e pesante che deve sopportare ogni giorno questa strada, è stata prescelta una soluzione durevole, resistente e con la massima sicurezza: il canale compatto prodotto interamente in calcestruzzo polimerico KompaqDrain®, modello KVF200.30R. Ne sono stati posati oltre 300 metri nelle nuove uscite della superstrada.Nel sistema KompaqDrain di ULMA è incorporato l'effetto Max Flow, una caratteristica innovativa che si basa sul design curvo dei fori d'entrata dell'acqua. Si riesce così ad accelerare la velocità dell'acqua all'interno del canale: si ottiene così un effetto autopulente naturale e si riduce la necessità di manutenzione per effettuare la pulizia.Scarica il catalogo KompaqDrain® qui.