Investimenti per le infrastrutture, a rischio stop il Fondo da 83 miliardi di euro

17/04/2018 – Il Fondo Investimenti da circa 83 miliardi di euro, 46 della prima tranche e 36 della seconda, rischia di non produrre nessun risultato. Almeno per il momento. Colpa della norma che lo ha istituito (l’articolo 1, comma 140 della Legge di Bilancio per il 2017 –) giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale con laperché non prevede un confronto con le Regioni.La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto una dotazione iniziale di 46 miliardi di euro per il Fondo Investimenti (1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032).Ilha ripartito le risorse tra una serie di capitoli di spesa, tra cui trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, infrastrutture, prevenzione dal rischio sismico, edilizia pubblica e scolastica, difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, riqualificazione delle periferie, rimozione delle barriere architettoniche, ricerca, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni e informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.La Legge di Bilancio per il 2018 () ha rifinanziato il Fondo Investimenti con altri 36 miliardi di euro. A febbraio il Presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, haper la ripartizione delle risorse.Nella ripartizione sono state adottate alcune priorità, privilegiando i settori cultura, istruzione, ricerca, sicurezza e ordine pubblico. All’edilizia scolastica e universitaria e alla ricerca sono stati destinatiSulla scia di quanto, laha impugnato l’articolo 1, comma 140 della Legge di Bilancio per il 2017 davanti alla Corte Costituzionale.Secondo la Regione, “il Fondo è destinato a finanziare programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ma che intervengono anche in settori che investono direttamente le competenze concorrenti delle Regioni, senza però prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate”.A eccezione dell’informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria, gli altri interventi finanziabili, sostiene il Veneto, interferiscono su materie di competenza concorrente come la ricerca scientifica e tecnologica, le grandi reti di trasporto e di navigazione, il governo del territorio, la Protezione Civile e l’edilizia scolastica.La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dal Veneto spiegando che “la disposizione impugnata prevede un fondo plurisettoriale destinato a essere ripartito tra i ministeri in base ai programmi da essi presentati. Il fondo istituito è unico, ma è destinato in realtà a finanziare distintamente plurimi settori di spesa, tanto è vero che lo stesso comma 140 ipotizza l’adozione di più decreti ai fini della sua attuazione”.Tuttavia, fa notare la Corte Costituzionale, trattandosi di materie che investono latra Stato e Regioni, la legge avrebbe dovuto prevedere “il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo”.La Corte Costituzionale ha concluso giudicandoil comma 140 “nella parte in cui non richiede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione”.Questo significa che le risorse stanziate per il momento. La ripartizione decisa con i due dpcm probabilmente sarebbe stata diversa se il Governo avesse chiesto il parere delle Regioni. Non possono quindi essere impegnate risorse che rischiano di essere destinate in futuro ad altri capitoli di spesa.Si crea così un’ulteriore fonte di incertezza che blocca la spesa e rischia di rallentare la ripresa economica.