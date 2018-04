Tenda o pergolato? Ecco come riconoscerli

Tenda o pergolato, vale il criterio funzionale

12/04/2018 – Per capire se si è in presenza di una tenda o di un pergolato è necessario valutare la funzione cui la copertura è destinata. Lo ha spiegato ilcon laI giudici hanno spiegato che una, a prescindere dalle dimensioni, dagli elementi che la compongono e dalle tecniche utilizzate per l’installazione, serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino.Al contrario, il pergolato crea un nuovo ambiente coperto.Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata in un’area vincolata aveva realizzato un tendaggio con bracci metallici retrattili per la copertura di un balcone, oltre ad una serie di opere per le quali aveva chiesto la sanatoria edilizia e si era dotato del nulla osta paesaggistico.Il Comune aveva rigattato la richiesta includendo tra le ragioni del diniego anche il tendaggio. A suo avviso, non ci si trovava in presenza di un semplice tendaggio srotolabile infisso alla parete del balcone. Il fatto che la tenda fosse sorretta dautili a fare da sostegno fisso alla tenda, aveva spinto l’Amministrazione a ritenere che si trattasse di un, che tra l’altro eccedeva le dimensioni massime consentite dal vigente regolamento edilizio.Il Tar ha spiegato invece che l’intelaiatura metallica non deve essere considerata come elemento fine a sé stesso, ma come, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.Per questo motivo ha accolto il ricorso del proprietario giudicando legittima la realizzazione della tenda.Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato pubblicato il, pensato per facilitare l’applicazione di questi accorgimenti., che non richiedono nessun tipo di autorizzazione. In base al, inoltre, l’installazione di tende non richiede neanche l’autorizzazione paesaggistica. Per quanto riguarda i, possono essere considerati interventi di edilizia libera a condizione che siano di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo.