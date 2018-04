Abitazioni di qualità sono anche abitazioni sicure

11/04/2018 - “Alle 5 e 11 di questa mattina mi sono svegliata ad Ancona con questo che oramai è la routine. Non è destino, non è vicenda o casualità: il terremoto esiste ed è giunto il momento di dare risposta a questa domanda di sicurezza”. Con le parole di Francesca Ottavio, Vice Presidente Sisma Safe, si è aperta ieri a Ferrara la nona tappa diL’aspetto qualitativo è stato al centro del dibattito ferrarese. In primis qualità come sicurezza delle nostre abitazioni. “Nessuno di noi - ha continuato la Vicepresidente di Sisma Safe - si è interrogato sulla sicurezza delle nostre abitazioni. Nessuno mai si è domandato se le nostre strutture sono sicure”. È arrivato il momento di farsi delle domande perché. Basta solo avere il coraggio di spingersi oltre e creare una rete per diffondere questo concetto di sicurezza”.Ad avvalorare la tesi è l’architetto, founding partner dello studio lorenaalessioassociati, che ha raccontato la sua esperienza per la realizzazione di, una struttura collettiva a seguito del terremoto di Accumoli.Di qualità dell’approccio progettuale ha parlatoche, nel descrivere lo standard Passivhaus, ha evidenziato quanto questo approccio volto al benessere e al comfort voglia semplificare riscoprendo la tradizione e focalizzandosi sull’idea di non consumare: “bisogna imparare la progettazione, analizzare ciò che realmente è necessario e progettare in base ai bisogni”.Il tema della qualità dell’ambiente costruito nel quale abitiamo è stato affrontato da, docente alla Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, e, progettista esperto in qualità dell’aria indoor.Per il primo la valutazione energetica non è sufficiente: bisogna capire ile il peso che hanno sul fabbisogno energetico mondiale. “La gestione dell’edificio è importante: una corretta gestione va fatta tenendo conto delle problematiche e quali sono le possibili soluzioni”.Sulla stessa scia, Leopoldo Busa ha fatto un focus del comfort abitativo inteso come qualità dell’aria indoor. Il livello di inquinamento delle nostre abitazioni è cinque volte superiore rispetto all’ambiente esterno. “Se riqualifichiamo i nostri edifici dobbiamo tener conto dei”.Su questo tema si è soffermato anche Jonathan Di Tommaso che ha illustrato alcune soluzioni possibili del mondoAcceso il dibattito conclusivo che ha evidenziato la necessità di maggiore dialogo tra i professionisti e la pubblica amministrazione.La partecipazione all’Edilportale Tour dà diritto a crediti formativi (CFP) perPer confrontarsi su particolari problematiche di progetto e chiedere una consulenza tecnica sull’utilizzo di prodotti e tecnologie, i progettisti possono incontrare le aziende, prenotandosi online Edilportale Tour è un’iniziativa diin collaborazione con Knauf Con la partecipazione di:Partner:Sito ufficiale: http://tour.edilportale.com/