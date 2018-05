Antisismica nelle scuole, ecco la lista degli edifici finanziati con 26 milioni di euro

Antisismica nelle scuole: le risorse assegnate

Edilizia scolastica: progettazioni esecutive e l’aggiudicazioni

22/05/2018 – Le Regioni possono avviare l’iter che porterà alla messa in sicurezza antisimica degli edifici scolastici.E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 29 dicembre 2017 che ripartisce(di cui 22,5 già a disposizione di un elenco di scuole e 3,7 di somme residue) tra gli edifici scolastici selezionati dalle Regioni per l'Il decreto (nella lista allegata)euro tra 34 edifici in 17 Regioni. Lasi è aggiudicata la quota maggiore di risorse, con 4,5 milioni per la messa in sicurezza di tre edifici. Seguono ilcon 2,5 milioni per interventi su due edifici e lacon 2,3 milioni per tre edifici.Il Decreto individua anche lenon utilizzate dalle Regioni pari a. Tali somme resteranno nella disponibilità delle singole regioni per interventi futuri simili.Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti dovrannodegli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione, almeno in via provvisoria,dalla pubblicazione in Gazzetta, cioèLanon dovrà eccedere idall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.Ricordiamo che il decreto rientra nelleper l’edilizia scolastica, che complessivamente sbloccano 2,6 miliardi di euro per la messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico.