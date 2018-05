Urbanistica, la Puglia punta sulla perequazione

Perequazione urbanistica e pianificazione urbana: cosa prevede la legge

Valorizzazione urbana: le misure del ddl

Riduzione del consumo di suolo

18/05/2018 – Migliorare la qualità della pianificazione urbanistica a livello locale, indirizzare i Comuni all’adozione di strumenti innovativi per gestire il territorio e sostenere il settore dell’edilizia favorendo la rigenerazione e la riqualificazione.Questo l’obiettivo della proposta di legge pugliese presentata da Enzo Colonna, capogruppo di ‘Noi a Sinistra per la Puglia’, che lo scorso 16 maggio scorso ha iniziato l’iter in Consiglio Regionale alla Commissione Ambiente e Terrritorio.Per rilanciare il settore dell’edilizia e sfruttare le grandi potenzialità del riuso e della rigenerazione urbanistica, il ddl prevede l’introduzione di due strumenti:- laLa perequazione è finalizzata a consentire, in sede di pianificazione,, fra le proprietà immobiliari comprese, dei diritti edificatori e dei relativi oneri, in modo da evitare le sperequazioni tra suoli adiacenti a seconda della loro diversa tipizzazione.La compensazione urbanistica, invece, offre ai Comuni la possibilità di utilizzare(gravoso per i bilanci locali) per l’acquisizione di aree finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Anziché con la liquidazione di una somma di denaro, il proprietario dell’immobile da espropriare potrà essere indennizzato o con l’attribuzione di quantità edificatorie da utilizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici locali o con il riconoscimento di modifiche di destinazione d’uso di aree o immobili esistenti.La proposta di legge prevede anche che, al fine di incentivare il miglioramento complessivo della qualità dei contesti urbani e di preservare situazioni dal particolare valore storico, architettonico, identitario e culturale, i(quali l’attribuzione di quantità edificatorie, la modifica di destinazioni d’uso, il trasferimento o la permuta di aree, oppure la riduzione degli oneri di urbanizzazione) a coloro che pongano ino finalizzati a migliorare la qualità architettonica degli interventi edilizi e delle trasformazioni del territorio.Inoltre, per attribuire centralità ai Comuni nel governo del territorio e per favorire un necessario aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a livello locale, la proposta di legge prevede che questepossano essere previste solo nell’ambito deiche saranno la sede principale per operare scelte strategiche sulle modalità di concreta applicazione degli istituti della perequazione, della compensazione urbanistica e delle misure premiali.Nella concessione dei contributi ai Comuni per la formazione e l’aggiornamento degli strumenti urbanistici locali, la norma attribuisce unache adottino strumenti e modalità innovative per la(come il Building Information Modeling – BIM).Al fine di ridurre il consumo di suolo, la proposta di leggeespressamente che(per le quali viene istituito un apposito registro pubblico, a cura dei Comuni, onde consentirne la circolazione e la eventuale commerciabilità) generate da meccanismi compensativi o derivanti da misure premialiSempre al fine di disincentivare la progressiva cementificazione del territorio, la norma interviene disciplinando le modalità di determinazione del, modulandolo diversamente a seconda della tipologia di intervento che si intende realizzare.Sono previste, ad esempio,in caso di iniziative realizzate nell’ambito dio ad esito di concorsi di progettazione, oppure esenzioni per ipotesi (tra le altre) di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare o di abbattimento delle barriere architettoniche.