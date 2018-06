Infrastrutture, investimenti per 5,4 miliardi di euro per strade, ferrovie e porti

Infrastrutture, dove vanno le risorse dell’Addendum

Infrastrutture, Addendum coerente con la programmazione già definita

12/06/2018 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ladel CIPE che approva l’Addendum Piano Operativo infrastrutture, con una dotazione finanziaria di, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.L’Addendum, previsto dall’articolo 1, comma 703, lettera c) della Legge di Stabilità 2015 (), ha come obiettivo strategico quello di dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica come delineata nel Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020.Il documento è una integrazione aldel Ministero delle infrastrutture e trasporti approvato dal CIPE nel 2016, predisposta nel 2017 al termine dell’assegnazione delle risorse residue del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ai vari strumenti previsti (Piani Operativi, Patti per lo sviluppo, Piani Stralcio).L’Addendum ripropone l’articolazione nei 6 Assi già definiti nel Piano ed assegnando a ciascun Asse le seguenti risorse:a)con risorse finanziarie a disposizione pari ab)con risorse finanziarie a disposizione pari ac) interventi per il trasporto urbano e metropolitano con risorse finanziarie a disposizione pari a 665,78 milioni di euro;d)esistente con risorse finanziarie a disposizione pari ae)con risorse finanziarie a disposizione pari af) rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma - Piano Sicurezza ferroviaria con risorse finanziarie a disposizione pari a 455,45 milioni di euro.Secondo quanto previsto dalla lettera l) del comma 703,- 86,56 milioni di euro- 0,5 milioni di euro per l’anno 2017- 19,78 milioni di euro per l’anno 2018- 1,35 milioni di euro per l’anno 2019- 30 milioni di euro per l’anno 2020- 120 milioni di euro per l’anno 2021- 400 milioni di euro per l’anno 2022- 1.000 milioni di euro per l’anno 2023- 1.600 milioni di euro per l’anno 2024- 2.172,8 milioni di euroNella definizione degli interventi si è tenuto conto delle percentuali fissate per l’allocazione dei finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione ().L’Addendum propone investimenti per interventi sul sistema ferroviario, tra cui:- il completamento dell’AVR sulla direttrice- la velocizzazione della- la velocizzazione della- il nuovo collegamentonell’ambito della Direttrice Napoli-Palermo.Per quanto riguarda le città metropolitane, l’attenzione è rivolta verso quegli interventi di potenziamento dei sistemi didelle principali aree urbane del Mezzogiorno:- per, il completamento della linea 1, l’estensione della linea 6, il miglioramento dei sistemi tecnologici delle linee esistenti;- peril potenziamento della rete tranviaria;- peril rinnovo e upgrading infrastrutturale della rete tranviaria;- perl’estensione della Circumetnea.Inoltre, a completamento dello scenario di potenziamento dei sistemi, viene previsto il rinnovo del materiale rotabile per il tpl utilizzandoper le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia.Per quanto riguarda il, sono stati individuati alcuni interventi per i quali sussiste la necessità di finanziamenti residui, tra i quali:- la, opera attesa da anni che si rivelerebbe essenziale anche per il miglioramento della qualità della circolazione in tutte le aree oggi coinvolte dal transito dei mezzi pesanti diretti verso il porto;- ile la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, con riferimento particolare alle interconnessioni con le ZES (zone economiche speciali), per alcuni dei porti principali del Mezzogiorno;- la valorizzazione dei porti che garantiscono la continuità territoriale con lePer quanto riguarda il sistema nazionale delle strade, si è scelto di finanziare:- il completamento della, oltre che il completamento della viabilità del- il completamento del corridoioin Basilicata;- alcuni stralci funzionali della- l’itinerarioin Sicilia;- il completamento dellain Sardegna.Per il, la disponibilità di risorse più contenuta è stata indirizzata su interventi di rilevante impatto strategico, sia per quanto concerne le infrastrutture finalizzate alla sicurezza sia per quelle destinate alla valorizzazione dei territori, sotto il profilo dell’accessibilità e della attrattività turistica.L’impostazione dell’Addendum è coerente con:- il nuovo quadro normativo di riferimento, in particolare il nuovo Codice degli Appalti che prevede l’emanazione di un(PNTL) e di un Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) degli interventi considerati di rilevante interesse nazionale;- gli atti di pianificazione strategica e di programmazione già emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegati Infrastrutture 2016 e 2017e ‘Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture’);- il Programma Operativo Nazionale ‘Infrastrutture e Reti’ 2014-2020 e le previsioni contenute neisottoscritti dal Governo con i Presidenti di Regione e Sindaci delle Città capoluogo del Mezzogiorno;- l’esigenza di rafforzare la programmazione dei fondi comunitari con risorse aggiuntive e di integrarla con azioni complementari per il perseguimento degli obiettivi unitari di sviluppo e coesione.