Master a sostegno del FAU

28/08/2018 - Il Gruppo Master è da sempre vicino alle iniziative che sul territorio, puntano ad attivare percorsi e momenti di confronto qualificati sulle tematiche dell’innovazione.In questa estate 2018, per il secondo anno, l’azienda ha sostenuto il, cittadina del sud est barese, famosa in tutta Italia per il suo storico carnevale. La finalità di questa iniziativa nello spirito dei suoi fondatori, è quella di “mettere in rete persone, idee ed esperienze per stimolare la capacità di immaginare un futuro da costruire insieme tornando a produrre direttamente con la nostra immaginazione e con le nostre mani manufatti, arredi ed attrezzature” sono le parole di, tra le protagoniste della manifestazione.L’evento giunto alla sua seconda edizione ha visto la realizzazione di veri e propri laboratori di fabbricazione in 4 ambiti: autocostruzione partecipata, agricoltura e innovazione, cartapesta e innovazione, alfabetizzazione delle digital tools per bambini, giovani e gente comune. “Ci siamo riproposti di promuovere e stimolare una nuova opportunità di sviluppo per il territorio” ha continuato, “attivando buone pratiche per innovare le comunità e condividere conoscenze e competenze soprattutto tra i più giovani”.A chiudere ogni giornata del festival, i confronti innella Piazza Plebiscito di Putignano, con la partecipazione della, che nella serata delha fatto un focus sul tema del territorio e innovazione alla presenza di(Macnil Gruppo Zucchetti di Gravina in Puglia),(ICAM Intelligent Space Solutions di Putignano),(Wacebo Europe Srl di Roma),(OZ - Officine Zero di Roma) e dal moderatore(SITAEL spa di Mola di Bari).“È stato un piacere portare al FAU il nostro contributo all’interessante dibattito su come aziende, comunità e istituzioni siano chiamate sempre di più a cooperare sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione dei processi per la crescita del territorio” ci ha detto. “La storia della crescita della nostra impresa è fondata sugli investimenti nelle risorse umane, in termini di formazione, e nello sviluppo delle competenze. Sono più di 30 anni che investiamo nella ricerca e nell’innovazione nel settore degli accessori per serramenti, facendo della collaborazione e del confronto con progettisti, architetti e designers uno dei punti di forza dell’azienda”. Successivamenteha continuato la descrizione del percorso di innovazione e miglioramento continuo seguito dalla sua azienda partendo dagli inizi del 2013 “quando abbiamo cominciato a introdurre in azienda lae ottimizzato i processi produttivi, abbiamo avviato una serie di metodi avanzati di produzione, attuando i principi della cosiddetta produzione snella. Due anni fa l’evoluzione è andata nella direzione dell’che ha visto la trasformazione della fabbrica snella, in fabbrica digitaleNel 2018 è arrivato il momento di sviluppare ulteriormente questo progetto, passandocon il progetto, per il quale al centro dell’azienda non ci sono solo i macchinari e le tecnologie, ma prima di tutto le persone, la vera forza creatrice del cambiamento e della realizzazione delle idee. Puntare sulle persone perda qualche anno, non significa solo avere come obiettivo la crescita del personale interno, ma aprirsi al territorio, al mondo della scuola ed alle istituzioni della ricerca, fino ai festival dell’innovazione come iliniziativa che abbiamo particolarmente apprezzato nel suo intento di portare in piazza la tecnologia e quella curiosità di tornare a fare le cose con le nostre mani e il nostro int elletto”.