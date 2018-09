Abusivismo edilizio, Legambiente: l’80% degli edifici è ancora in piedi

Abusivismo edilizio: i numeri delle mancate demolizioni



25/09/2018 – In Italia sono 71.450 gli immobili colpiti complessivamente da ordinanze di demolizione ma più dell’80% sono ancora in piedi. Le aree più colpite sono quelle costiere: in media ogni comune sulla costa è interessato da 247 ordini di abbattimenti.Questi alcuni dati contenuti nel dossier di Legambiente " Abbatti l’abuso. I numeri delle (mancate) demolizioni nei comuni italiani ” realizzato dall’associazione a partire dai dati forniti da 1.804 comuni italiani (il 22,6% del totale), con una analisi del fenomeno dal 2004, anno successivo all’ultimo condono edilizio, ad oggi.Secondo il dossier, in Italia risultano essere staticomplessivamente da ordinanze di demolizione negli ultimi 15 anni: appena il 19,6% delle case dichiarate abusive.Valutando il, la performance migliore è quella del, con il 65.1%; quella peggiore è della, con il 3% di esecuzioni. Se si considera il numero assoluto di ordinanze, allora la prospettiva si corregge: il Friuli Venezia Giulia ha un tasso di demolizioni alto a fronte di un numero basso di ordinanze (l’1,1% a livello nazionale), mentre la Campania detiene il record di ordinanze, oltre il 23% del totale nazionale. Risultano buoni i risultati della Lombardia, che con il 6,9% delle ordinanze nazionali ne ha eseguite il 37,3%, del Veneto (9,5% delle ordinanze nazionali di cui eseguite il 31,5%) e della Toscana (7,1% delle ordinanze nazionali di cui eseguite il 24,8%).Allarmanti i dati registrati nelledell’abusivismo: laha il 9,3% del totale nazionale delle ordinanze emesse e di queste ne ha eseguite il 16,4%, laha abbattuto il 16,3% degli immobili colpiti da ordinanza che sono il 3,2% del dato nazionale, la, sul 3,9% delle ordinanze nazionali ha solo il 6% delle esecuzioni.è sempre stato quello quantitativamente maggioritario e lo confermano anche i dati sugli abbattimenti: se nei comuni dell’entroterra la media delle ordinanze di demolizione è di 23,3 a comune, spostandosi al mare, il dato decuplica, arrivando aNon solo non si demolisce macome prevedrebbe la legge: appena il 3,2% di questi immobili risulta trascritto dai Comuni nei registri immobiliari.Secondo la legge ilnon eseguito entro i tempi di legge è a tutti gli effettiche lo demolisce in danno dell’ex proprietario o può destinarlo a usi di pubblica utilità.Legambiente, però, registra che negli uffici comunali preposti quasi nessuno esegue queste prescrizioni, visto che rispetto ai 57.432 abusi non demoliti censiti da Legambiente solo 1.850al patrimonio comunale.Così, lamenta l’associazione ambientalista, “leche ne godono senza alcun titolo e senza oneri, nell’indifferenza più totale. Una prassi consolidata, purtroppo, che però si scontra con l’applicazione della legge”.Il quadro complessivo che emerge del dossier conferma larispetto alle procedure sanzionatorie e di ripristino della legalità. Gli abbattimenti, sembrano, secondo l’analisi dell'associazione, una facoltà per i Comuni.Legambiente evidenzia che “abbattere una casa è, ancora oggi,, per questo la giustizia stenta ad affermarsi in questo ambito”.Per questo l’associazioneche renda più rapido ed efficace l'istituto delle demolizioni degli immobili abusivi.Infine, Legambiente propone diper completare l’esame delle pratiche ancora inevase e sepolte negli uffici comunali e per far emergere tutti gli immobili non accatastati.Per favorire il ripristino della legalità e dare più efficacia alla lotta all'abusivismo edilizio Rossella Muroni,, ha presentato il ddl 413 che modifica in modo strategico la normativa di settore.La proposta di legge intende apportare le modifiche normative necessarie a superare le difficoltà finora emerse nell’attuazione delle norme in vigore e a introdurre ulteriori previsioni normative finalizzate a rendere più efficace e tempestiva l’azione di contrasto dell’abusivismo edilizio,, ridefinendo disposizioni e tempi per le attività di demolizione e prevedendo, fino alla misura estrema delloinadempiente sul fronte delle demolizioni e del completamento dell’esame delle domande di sanatoria edilizia.