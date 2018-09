Da luoghi di duro lavoro a percorsi turistici, le ex miniere d’Italia

Miniera dell’Erdemolo, Trentino Alto Adige

Parco Archeominerario di San Silvestro, Toscana

10/09/2018 – Erano luoghi bui e malsani, l’immagine del lavoro duro e pieno di insidie. Le miniere per molti secoli hanno trainato l’economia grazie a chi scendeva nelle viscere della terra per estrarre materie preziose.Oggi è possibile visitarli in sicurezza, a piedi o su trenini, per scoprire la vita e il lavoro dei minatori.È stata attiva fra il 1400 e il 1650. Qui è possiile vivere una esperienza da minatori, con tanto di vestizione con mantelline e caschetto e briefing iniziale.Foto: Il Trentino dei bambiniNell’ex miniera è visitabile una mostra su 800 anni di attività mineraria, dal Medioevo a oggi. Tanti i percorsi a disposizione, tra cui la possibilità di partecipare a operazione di scavo.Foto: Isarco.infoIn questa miniera, vicino Bolzano, si estraeva la pirite. È stata attiva fino al 1964.Foto: Trentino TodayDal 1996 è stata trasformata in un parco minerario in cui è ben visibile la vita lavorativa e privata che conducevano i minatori. Oltre alla miniera sono si possono visitare la vecchia fonderia e la casa del topografo.Foto: pagina Facebook Museo delle Miniere di PredoiQuesto sito, in provincia di Bergamo, è stato attivo dal 1600 agli anni Settanta. Oggi ospita il museo dell’Illuminazione mineraria con lampade, riflettori e punti luce utilizzati negli anni dai minatori.Foto: Val di SclaveLa zona ospita un ampio distretto industriale nato nel Rinascimento. Le miniere sono state attive fino agli anni Cinquanta.Foto: Lake Como TourismSituata nella regione della Valtellina, in questa miniera si estraeva il talco, utilizzato sia nell’industria cosmetica, per produrre la cipria, sia nell’industria farmaceutica.Foto: Valtellina NewsSi trova nella valle Anzasca in Piemonte, una zona ricca di giacimenti auriferi. La miniera è stata attiva dal XVII secolo fino al 1945 quando il costo dell’estrazione ha superato il valore del materiale estratto.Foto: Lagomaggiore GuideSituata nel Parco Regionale dell’Aveto, era la più grande miniera di manganese d’Europa ed è stata attiva dagli ultimi decenni dell’Ottocento fino al 2011. I visitatori entrano nel sito col trenino utilizzato dai minatori.Foto: Fuori GenovaQui si trova una ex miniera di piombo e zinco, risalente all’epoca Romana e attiva dal XVII secolo fino al 1990. L’utilizzo dei suoi cunicoli da parte dell’esercito imperiale austriaco è stato determinante per la vittoria della battaglia di Caporetto nel 1917, ricordata dagli italiani come tragica disfatta.Foto: Regione Friuli Venezia GiuliaIn questo paradiso balneare si estraevano i materiali ferrosi che alimentavano gli stabilimenti siderurgici di Piombino, Genova e Taranto. La miniera è stata chiusa nel 1981.Foto: Around family blogSi trova nel territorio del Sulcis Iglesiente questo parco inserito nella rete mondiale di Geositi/Geoparchi dell’UNESCO. Tutta l’area è oggi interessata da processi di riconversione industriale.Foto: Around family blogDagli etruschi alle industrie moderne, il parco racconta secoli di attività estrattiva e lavorazione dei metalli.Foto: Visit Tuscany