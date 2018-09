Dalla macina al turismo, l’evoluzione dei mulini

Hotel Mulino Grande, Cusago – Milano



17/09/2018 – Usati per secoli per la macina e alimentati da corsi d’acqua o dal vento. In Italia ce ne sono stati diversi, ma solo alcuni sono intatti e conservano la loro funzione o si sono riconvertiti al turismo.Da mulino ad acqua si è trasformato in albergo dotato di suite di lusso e location per eventi e matrimoni. La struttura e gli ingranaggi sono ancora ben visibili negli ambienti interni ed esterni.Foto: Hotel Mulino GrandeQuesto mulino a vento ha una tradizione secolare. Si trova all’interno delle saline Ettore e Infresa, oggi gestite da una società di servizi turistici che si occupa della promozione del “saliturismo”, dei beni paesaggistici e culturali della fascia costiera Trapani-Marsala attraverso il “sale marino”. Nel 2015 le Saline della Laguna sono state elette “Luogo del Cuore” FAI, vincendo la speciale classifica EXPO 2015.Foto: Saline della lagunaÈ una fedele ricostruzione dei mulini natanti che fino ai primi del Novecento hanno popolato il fiume Po da Cremona alla sua foce. Il mulino è un’opera realmente funzionante con la potenza idraulica impressa dalla corrente del fiume, in grado di produrre in piccola quantità tradizionali farine alimentari da destinare ai turisti.Foto: Wikipedia - DebbypippiÈ uno degli ultimi esempi di architettura preindustriale della Sardegna. Costruito nel Settecento, nel 2002 è stato acquistato dal Comune e recuperato. Ogni anno è visitato da centinaia di persone che assistono alla produzione di grano e orzo.Foto: Olzai turismoQuesto mulino, esempio di archeologia industriale, risale al Cinquecento e ha svolto la sua attività di macinazione del frumento e delle granaglie e alla spillatura dell'orzo fino agli anni Ottanta. Oggi è stato valorizzato a fini turistici.Qui un’immagine d’epocaFoto: Scarbolo.euLa struttura del Cinquecento è ancora funzionante, ma spesso soggetta a manutenzione per colpa dei rifiuti impropriamente gettati nel fiume.Foto: Val Sabbia TourAll'esterno l'acqua del torrente viene deviata e canalizzata in quattro piccole vasche di laminazione.Foto: aiams.euSorge in prossimità di un corso d’acqua e di ampi campi di grano. Si è reinventato mantenendo la sua funzione a pieno regime. Oltre ad ospitare turisti e visitatori, continua a produrre pane, pasta e altri prodotti da agricoltura biologica oltre ad organizzare corsi di cucina. I suoi prodotti sono protagonisti delle maggiori fiere di settore.Foto: Antico Molino Rosso