Sistemi di apertura Celegon per i più importanti architetti internazionali

20/09/2018 - I sistemi di apertura ERGON® Living COMPACK Living® stanno rivoluzionando il settore delle porte: due ferramenta assolutamente innovative che stanno facendo il giro del mondo tra fiere specializzate e progetti dei grandi studi di architettura e di design.Tra il 10 ed il 13 maggio 2018, presso l’Exhibition Center KINTEX di Seul (Corea del Sud), si è tenuta la fiera “The 47th MBC Construction Expo 2018” dove Celegon Srl ha presentato i suoi due più importanti sistemi di apertura per porte: la ferramenta rototraslante ERGON® Living ed il sistema per ante pieghevoli COMPACK Living® nelle due versioni a 90 e 180 gradi di apertura.è il sistema di ferramenta per porte pieghevoli che, grazie alla sua speciale cerniera, permette all’anta di ripiegarsi lateralmente sulla parete in posizione perpendicolare (versione COMPACK Living® 90°) o aprendosi completamente in posizione parallela (versione COMPACK Living® 180°) riducendo così del 50% l’ingombro dalla soglia rispetto ai sistemi di apertura tradizionali.Dimezzando lo spazio di ingombro, COMPACK Living® è adatto sia ad ambienti privati che contract, dove esprime al meglio la propria capacità di conciliare in spazi ridotti un ampio numero di soglie molto vicine e permette di creare nuove aperture in locali già arredati o in uso.Progettato in collaborazione con Massimo Bonetti Design, uno dei più affermati designer italiani, è applicabile ad ante e telai standard di qualunque tipo anche su pareti mobili, ripostigli e cabine armadio; il movimento risulta fluido e silenzioso come quello dei sistemi tradizionali a battente ed è brevettato e garantito da test con più di 100.00 cicli. COMPACK Living® è semplice da installare e non richiede opere murarie o binari di scorrimento e carrelli esterni.Ma il sistema COMPACK Living® non è stato l’unico protagonista della fiera coreana. Al suo fianco Celegon Srl ha presentato ERGON® Living, la ferramenta rototraslante che ha rivoluzionato il settore delle aperture introducendo un sistema unico e completamente nuovo rispetto ai tradizionali sistemi a battente, pieghevoli o a scorrimento.ERGON® Living era stato esposto anche lo scorso aprile all’evento di architettura e design, a San Paolo del Brasile, tra i più importanti appuntamenti di design della capitale. La porta a doppia anta è stata esposta nello spazio dello studio di architettura João Armentano, stimato architetto che da oltre 30 anni lavora a progetti innovativi di architettura e design in tutto il mondo in collaborazione con Eclisse Brasil.Con un movimento simultaneo di rotazione e traslazione dell’anta,è la ferramenta rototraslante che riduce del 50% l’ingombro della soglia senza la necessità di interventi murari: i problemi di conflittualità tra le soglie vicine si eliminano, mentre aumentano le potenzialità abitative.Grazie al doppio senso di apertura ed al semplice funzionamento a spinta, il sistema ERGON® Living è particolarmente adatto ai locali pubblici, maggiormente soggetti a problematiche legate alle vie di esodo ed alle esigenze di persone che utilizzano una carrozzina.Il kit di ferramenta è applicabile a porte con le più differenti caratteristiche costruttive, di grandi o piccole dimensioni, in legno tamburato o massello, in metallo, in plastica, anche con inserti in vetro. Adattabile alle più svariate esigenze produttive, ERGON® Living è disponibile nelle versioni per anta tamburata con spessore 40 mm (ERGON® Living S40) e anta di 35 mm con asta verticale di rotazione nello stipite con montante (ERGON® Living T.E) o nello stipite piano (ERGON® living T.E. Slim). Infine, la ferramenta è disponibile già montata su porte nella linea ERGON® Community.