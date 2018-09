Sicilia, la Regione impone agli enti locali di rispettare l’equo compenso

Sicilia, sarà obbligatorio rispettare l’equo compenso

05/09/2018 - Le recenti iniziative legislative - alcune approvate a livello regionale, altre pronte ad approdare in Parlamento - hanno riacceso un faro sul diritto dei professionisti ad essere pagati per tempo e nella giusta misura.Nei giorni scorsi, la Regione Calabria ha pubblicato una legge che prevede il rilascio deie la Federazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti (FNAILP) ha annunciato unche nel 2006 cancellò i minimi tariffari, e imporre il rispetto dell’equo compenso tra i professionisti e la committenza privata e pubblica.In Sicilia la mobilitazione dei professionisti non si è fatta attendere: nei giorni scorsi,di attivarsi per far approvare l’emendamento, fermo da un anno, che vincola il rilascio deldel progettista e del direttore dei lavori. L’emendamento è quindi nelle mani dell’Assemblea regionale.Nel frattempo, la Giunta regionale siciliana ha pubblicato la, un ‘Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso’.Con la Delibera, la Giunta “intendeche negli ultimi anni,, ha caratterizzato la procedura di affidamento di servizi professionali e ha visto molte amministrazioni prevederealla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura”.Ricordiamo il caso del Comune di(SR), che ha bandito una gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’efficientamento energetico di due scuole, con unL’Atto di indirizzo richiama il Decreto Fiscale (convertito con la), in particolare la norma secondo cui “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista”.La Delibera precisa che “nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare”.Relativamente alle professioni tecniche - tra cui architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere - si applicano le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, di cui al Decreto parametri bis ().Infine, l’Atto di indirizzo ribadiscedella fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano “alterare l’equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi” e definisce “, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito”.