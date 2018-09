Tutti i ponti di Riccardo Morandi

Ponte General Rafael Urdaneta, Maracaibo - Venezuela



Ponte Amerigo Vespucci, Firenze

Viadotto Bisantis, Catanzaro

Ponte di Vagli Sotto, Lucca

Paul Sauer Bridge, Città del Capo - Sudafrica

Wadi al-Kuf, Beida - Libia

Ponte Pumarejo, Barranquilla - Colombia

Viadotto Carpineto, Vietri di Potenza - PZ

Ponte di San Niccolò, Firenze

Viadotto Akragas, Agrigento

Ponte Costanzo – Ragusa

Viadotto Ansa del Tevere, Roma

Kinnaird Bridge, Castlegar - Canada

03/09/2018 – Sono diversi, sparsi in Italia e in tutto il mondo, i ponti progettati dall’ingegnere Riccardo Morandi e realizzati tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta.Riccardo Morandi compì numerosi studi sul calcestruzzo armato precompresso e nel 1948 ottenne il brevetto sul sistema di precompressione. Le esigenze della ricostruzione e l’economicità del calcestruzzo contribuirono alla diffusione di ponti e altre opere costruiti con questo materiale.Vediamo alcuni dei ponti progettati dall’ing. Morandi, oltre a quello di Genova, tristemente noto per il crollo verificatosi a causa di un cedimento strutturale il 14 agosto scorso.Il ponte strallato, costruito in calcestruzzo armato precompresso tra il 1958 e il 1962, attraversa il lago di Maracaibo. Nel 1964 una petroliera urtò uno dei piloni causando il crollo di una parte della struttura e la caduta in acqua di quattro veicoli. Nell'incidente persero la vita sette persone, mentre la nave rimase pressoché illesa.video tratto da Blob RaiTre del 22 agosto 2018Costruito tra il 1955 e il 1957, è un ponte a sbalzo che attraversa il fiume Arno. Al progetto parteciparono anche gli architetti Giorgio Giuseppe Gori, Enzo Gori ed Ernesto Nelli, che si occuparono della sua estetica e dell'integrazione nel contesto storico preesistente con la scelta di materiali e opere scultoree che richiamavano le strutture preesistenti. Il ponte sarà interessato da lavori di messa in sicurezza.Foto: Pufui PcPifpef - WikipediaÈ un ponte ad arco stradale e pedonale, costruito tra il 1959 e il 1962 su una sola arcata in calcestruzzo armato. Per molto tempo è stato il secondo ponte ad arco singolo in calcestruzzo armato in Europa e nel mondo (dopo lo svedese Sandöbron). Oggi, pur essendo uscito dalle classifiche, continua a rappresentare una pietra miliare nella storia dell'ingegneria.Foto: WikipediaSi trova in Toscana, nell’area della Garfagnana, questo ponte riservato al passaggio di pedoni e piccoli mezzi a motore. La struttura è composta da un arco a tre cerniere fiancheggiato da due telai a stampella.Foto: LigaDue - WikipediaIl ponte ad arco, costruito tra il 1953 e il 1956, è conosciuto anche come Storms River Bridge e viene considerato il gemello più piccolo del viadotto Bisantis. Fino al 1984 è stato il ponte ad arco più alto in tutta l'Africa.Foto: A3alb - WikipediaCostruito in calcestruzzo armato precompresso tra il 1967 e il 1971, è stato fino agli anni Ottanta il ponte strallato con il punto di luce più elevato in Africa. Nel 1999 è stato ristrutturato dopo alcuni smottamenti del terreno e dall'originale colore rosa è passato al bianco. Oggi è chiuso e considerato a rischio crollo. È il gemello del viadotto Polcevera di Genova.Una foto degli anni SettantaFoto: WikipediaUna foto del 2004Foto: WikipediaIl ponte strallato, realizzato in calcestruzzo armato precompresso, che attraversa il fiume Magdalena, è stato costruito agli inizi degli anni Settanta. Per molto tempo è stato il più lungo del Paese. Se da una parte ha rappresentato un'icona culturale, perchè ha facilitato l'immigrazione e consentito gli scambi, dall'altra ha destato polemiche perchè gli ingombri hanno compromesso la navigazione fluviale. Sarà sostituito da un nuovo ponte, in fase di costruzione, e poi demolito.Foto: Erik Cleves Kristensen - WikipediaIl viadotto, realizzato a fine anni Settanta, è costituito da due identici ponti strallati paralleli per le due carreggiate. La struttura presenta piloni di acciaio e cemento armato precompresso. Nel 2013 sono stati condotti studi e analisi sullo stato delle strutture. È emerso un degrado strutturale e la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.Foto: Glabb - WikipediaIl ponte, costruito nell'Ottocento con una struttura metallica e intitolato a San Ferdinando, fu minato e distrutto dai tedeschi in ritirata. Nel dopoguerra venne ricostruito su progetto dell'ing. Morandi con una struttura ad arco in calcestruzzo armato. Il ponte sarà sottoposto a interventi di manutenzione.Il ponte ottocentesco in un dipinto dell'epocaFoto: WikipediaUna foto del ponte progettato da Riccardo MorandiFoto: Saliko - WikipediaIl ponte stradale, realizzato nel 1970 su progetto di Riccardo Morandi al momento è chiuso per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Dovrebbe riaprire nel 2021.Foto: SiciliainformazioniAl momento della sua inaugurazione, il ponte, che collega Ragusa a Modica, era il più alto d’Italia e resta il più alto della Sicilia. È composto da una serie di pilastri in calcestruzzo e campate traverse in acciaio. I lavori per la sua realizzazione sono finiti nel 1984.Foto: Ragusa H24?Ultimato nel 1967, è il ponte sospeso di tipo strallato più antico della città. Si trova nel quartiere della Magliana lungo l'autostrada A91.Foto: Antonello Anappo - Arvaliastoria.itAttraversa il fiume Columbia ed è stato realizzato nel 1965. Dopo il crollo di Genova, la stampa locale si è concentrata sulle differenze tra il ponte canadese e quello del capoluogo ligure.Foto: Mapio