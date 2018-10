Il punto in cui la terra incontra il mare, i fari più suggestivi d’Italia

Faro della Vittoria, Trieste

08/10/2018 – Per secoli hanno orientato la navigazione e sfidato le mareggiate più violente. I fari in alcuni casi mantengono la loro funzione di guida, in altri vengono riconvertiti a uso ricettivo. Ad ogni modo, il loro fascino rimane inalterato.Vediamo alcuni tra i fari più suggestivi d’Italia.Oltre ad orientare la navigazione notturna, il faro è un monumento alla memoria dei marinai caduti durante la prima guerra mondiale. La lanterna è sovrastata dalla statua bronzea della Vittoria alata realizzata dallo scultore Giovanni Mayer.Foto: Turismo Friuli Venezia GiuliaChiamato “la lanterna”, è stato costruito nel Medioevo ed è fra i più antichi d’Italia. La leggenda narra che il progettista sia stato lanciato dal faro per evitare che potesse realizzare un’opera simile altrove.Foto: genovagandoAmato dai romantici per gli scorci che si possono ammirare nelle sue vicinanze, è anche il secondo in Italia, dopo Genova, per portata luminosa. Risale alla fine dell’Ottocento.Foto: Capri.itIl faro è in funzione dal 1856. Domina tutto il golfo con il suo colore rosso acceso.Foto: Visit IschiaDi epoca medievale, è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito. Viene citato nell’opera “Itinerario siriaco” di Petrarca.Foto: Il mondo dei fariIl piccolo faro ha lo scopo di segnalare uno scoglio poco visibile. In alcuni casi non ha avuto successo. Gli incidenti, talvolta gravi, che si sono verificati nella zona sono valsi allo scoglio il soprannome “Mangiabarche”.Foto: Sardegna TurismoIl faro è stato costruito sulla sommità dell’isolotto per motivi di sicurezza negli anni Venti. Per il trasporto dei materiali fu necessario scavare gradini nella roccia. Oggi ha un’anima sostenibile. La sua lanterna è alimentata da pannelli fotovoltaici.Foto: Il faro di HanSi trova nel punto più orientale d’Italia. La notte di San Silvestro molti turisti lo affollano per ammirare la prima alba del nuovo anno.Foto: Salento gite in barcaQuesto faro sta per cambiare vita. Dopo il bando “Valore Paese Fari” diventerà un hotel di lusso.Foto: Investireinitaly Realestate