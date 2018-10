My Head tra i prodotti dell'ADI Design Index 2018

19/10/2018 - Il concetto di “Cosy Home”, insieme all’idea di risparmio e di efficienza energetica, hanno conquistato l’Osservatorio permanente del Design ADI che ha inserito le testine termostatiche elettronichedi Cordivari nell’, la pubblicazione annuale di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design italiano disponibile sul mercato.Compatibili con tutte le valvole termostatizzabili esistenti senza bisogno di onerosi interventi, le testine elettroniche wireless My Head di Cordivari consentono di ottimizzare il funzionamento dei radiatori, di gestire con precisione il comfort di ciascuna stanza in base alle necessità e di migliorare l’efficienza del sistema di riscaldamento, risparmiando in media oltre il 30% sull’energia consumata.Le testine My Head, insieme alla centralina My Way , diventano un sistema “intelligente”, in grado di gestire il riscaldamento di casa e di impostare il funzionamento di altri dispositivi elettrici. Un sistema predittivo che conosce e anticipa i bisogni dell’utente e personalizza il comfort di ogni ambiente in base alle diverse necessità. La funzione di Blocco Bambini protegge da modifiche accidentali delle impostazioni, mentre il sistema conserva tutte le impostazioni utente anche dopo disconnessioni dovute a black-out elettrici, sostituzione delle batterie, mancanza di connessione wi-fi con router internet o aggiornamenti software.La selezione annuale, condotta secondo una rigorosa metodologia di lavoro ed esclusivi criteri di merito, viene portata avanti da commissioni che operano su tre diversi livelli: Commissioni Territoriali, Commissioni Tematiche, Commissione di Selezione finale. Il 15 ottobre a Milano, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci è stata presentata l’edizione 2018 ADI Design Index, in concomitanza con l’inaugurazione di una mostra aperta al pubblico e agli addetti ai lavori. Dal 20 novembre la mostra si trasferirà nella Capitale, presso l’Acquario Romano – Casa dell’Architettura.