La palette green di Wilson & Morris

30/10/2018 - Il verde è un colore legato alla natura, simbolo di rinascita, di equilibrio e armonia. Nel mondo dell’interior design le sfumature green vengono spesso utilizzate per ambienti conviviali domestici oppure in spazi ricettivi per il loro potere calmante che permette alle persone di rilassarsi. Wilson & Morris , che abbraccia la filosofia del colore legato al benessere, per questa nuova stagione amplia la gamma dei verdi, introducendo due nuove tonalità: il codicepiù deciso e il codicecon sfumature più chiare e delicate.Entrambe le pitture rientrano nel progetto Benessere Casa, studiato insieme all’esperto di codici colore Nicola Baccaglini che racconta così la loro genesi e la finalità di utilizzo negli ambienti sia residenziali che contract. “I colori che ritrovo in natura sono la miglior risorsa e fonte di ispirazione per dare il benessere all’interno di un mio progetto. Il verde nelle sue innumerevoli sfumature bilancia spesso il caricamento strutturale del peso del colore. Da un punto di vista cognitivo il contrasto tra il verde military green piu’ deciso e il greenish piu’ tenue crea una combinazione e un gioco di profondità che proietta nell’immaginario il contatto con la natura. E’ come un ritorno alle origini.”La palette “green” firmata Wilson & Morris non è solo destinata alle pareti degli ambienti ma anche ai pavimenti per uniformare lo stile dello spazio. Nella linea, rivestimento cementizio continuativo per tutte le superfici, sono infatti presenti tonalità di verde da abbinare alla proposta di pitture (codice Lattura 02 e Pino 120).Petra è un prodotto versatile e funzionale ideale in fase di ristrutturazione, perché può essere applicato su supporti già esistenti evitandone quindi lo smaltimento. Un risparmio di tempo e di risorse per un risultato impeccabile.