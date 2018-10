Infrastrutture strategiche, per realizzarle servono 317 miliardi di euro

Infrastrutture strategiche: le analisi del Rapporto

08/10/2018 – Per realizzare le infrastrutture strategiche italiane (ferrovie, strade, metropolitane, porti, interporti, aeroportie altre opere di collegamento) servono complessivamente circa 317 miliardi di euro, di cui 166,3 miliardi solo per quelle prioritarie.Questi alcuni dati contenuti nel Rapporto ‘Infrastrutture strategiche e prioritarie- Programmazione e realizzazione’ , elaborato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'istituto di ricerca Cresme, che fornisce un'analisi sullostrategiche e prioritarie con dati aggiornati al 31 maggio 2018.Come evidenzia il rapporto, sui 317,144 miliardi di euro necessari per la realizzazione delle opere strategiche, le, di cui 130 per le opere prioritarie e 60 miliardi per quelle non prioritarie.Il 55% del costo delle infrastrutture strategiche prioritarie, circadel DEF 2015. Il restante 45% del costo totale delle infrastrutture strategiche prioritarie, pari a 74,704 miliardi, è invece riconducibile a programmi e interventi prioritari invarianti tra i quali rientrano una parte delle infrastrutture strategiche già programmate e le nuove priorità individuate con l’allegato al DEF 2017.Lecomprendono. Il 42,7% del costo di tali interventi, pari a circa 71 miliardi, riguarda le ferrovie; il 34,7% strade e autostrade (57,7 miliardi); il 15,8% i sistemi urbani (26,3 miliardi) e in particolare i sistemi di trasporto rapido di massa nelle regioni, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia (24,6 miliardi); il 2,1% gli aeroporti (3,4 miliardi); l’1,5% porti e interporti (2,5 miliardi); il 3,3% il MO.S.E.Il, pari a circa 92 miliardi di euro, è localizzato nelle regioni del(dove si concentra il 65,7% della popolazione). Il(circa 48 miliardi) è riconducibile a interventi nelle regioni del(in cui risiede il 34,3% della popolazione). Il restante 16% del costo, pari a circa 26 miliardi, riguarda interventi per i quali non è stato possibile ricostruire il dettaglio territoriale, in quanto riferiti, in misura prevalente, ai nuovi programmi di interventi diffusi sulle reti ferroviarie e stradali inseriti nei contratti di programma di RFI e di ANAS.Il Rapporto analizza anche le dinamiche del mercato delle opere pubbliche rispetto alla progettazione delle infrastrutture strategiche; nel 2017 rispetto ai dati del 2013 si osserva un, da 1.461 a 3.375 (+131%), e un importo più che quadruplicato, da 164 a 711 milioni di euro (+333%).Ladel mercato dei servizi di progettazione è iniziata nella seconda metà del 2016 in corrispondenza con l’entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti pubblici che ha introdotto delle innovazioni con specifico riguardo allae alle misure riguardanti iGli importi dei servizi didi trasporto (strade e autostrade, ferrovie e metropolitane, porti, interporti e aeroporti) sono cresciuti rispetto al primo semestre del 2017: si(+25%).La crescita è proseguita: nei primi sei mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2017, il numero die gli importi sono cresciuti del 29,9%.