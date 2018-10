Lombardia, via libera al Regolamento Edilizio Tipo

Regolamento edilizio tipo già operativo in 12 Regioni

Regolamento edilizio tipo: gli step

RET: cosa accade agli enti che non si adeguano?

26/10/2018 - Con una delibera proposta dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, di concerto con l’assessore al Bilancio e Semplificazione Davide Caparini, la Regione Lombardia ha adottato il(RET) che recepisce l’tra Governo, Regioni e Autonomie Locali.“Il regolamento edilizio tipo è da oggi patrimonio di Regione Lombardia che ne ha adottato ufficialmente lo schema tipo e le definizioni tecniche uniformi - ha commentato Foroni -. Con oggi la semplificazione edilizia in Lombardia ha fatto dunque un deciso passo in avanti, e, potranno confrontarsi e far tesoro ognuno delle esperienze degli altri, anche in caso di sentenze del Tar in materia edilizia, che faranno giurisprudenza per tutta la Lombardia”.“Si tratta - ha concluso l’assessore - di un risultato di grandissima importanza che arriva alla fine di un percorso condiviso passo a passo con Anci Lombardia, nonché con le associazioni dei professionisti del settore e i costruttori edili., come promesso all’inizio di questa legislatura”.Una semplificazione burocratica che ha anche l’obiettivo, oltre che di standardizzare le norme in tutti i Comuni lombardi, facilitando così la vita di cittadini e professionisti, anche di favorire la valorizzazione delle risorse energetiche,. Con il recepimento di questa norma, infatti, si uscirà dalla complessità delle centinaia di regolamenti diversi per approdare finalmente ad uno schema di definizioni uniformi, metodi, procedure e tempi certi da seguire.e il mancato adeguamento comporterà comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle disposizioni comunali. A tal fine l’assessore nei prossimi giorni scriverà una lettera a tutti i sindaci fornendo loro le prime indicazioni per procedere all’adeguamento. Inoltre, sono stati già previsti quattro incontri di ‘accompagnamento’ sul territorio, uno a Milano e altri tre a Brescia, Lecco e Lodi. In queste sedi ai tecnici e amministratori comunali verrà fornito un testo commentato, per aiutarli a ridefinire i regolamenti edilizi.La Lombardia è la tredicesima Regione a dotarsi del Regolamento Edilizio Tipo, dopoCon l’Intesa del 20 ottobre 2016, la Conferenza Unificata ha adottato il Regolamento edilizio tipo contenenteche i Comuni devono seguire per la stesura dei propri Regolamenti e leIlè scaduto il termine entro il qualeavrebbero dovuto dare seguito all’Intesa del 20 ottobre 2016. Le Regioni possono stabilire metodi, procedure (comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere) eL’Intesa stabilisce che se il Comune non si adegua a quanto previsto dalla Regione, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Se invece è la Regione ad essere inadempiente, i Comuni possono comunque adottare lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati.L’adeguamento al Regolamento edilizio tipo si sarebbe dovuto concludere (se Regioni e Comuni avessero rispettato le tempistiche previste dall’Intesa). L’Intesa non prevede poteri sostitutivi né sanzioni se la Regione e il Comune non si adeguano. Vi è unicamente un impegno a realizzare delle attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio con cadenza almeno annuale.