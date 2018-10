Compensi professionali, CNI: la PA deve applicare il decreto parametri

Compensi professionali: il calcolo della giunta abruzzese

, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività,

compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti".

09/10/2018 – Le amministrazioni pubbliche sono vincolate ai parametri contenuti nele non sono libere di discostarsene discrezionalmente.A spiegarlo il Consiglio Nazionale Ingegneri nellain cui illustra le implicazioni delladel TAR Abruzzo sul calcolo degli onorari dei professionisti tecnici.Il CNI ricorda che la sentenza è giunta all’esito di un ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Teramo e degli Architetti PPC di Teramo che chiedevano l’annullamento sia della deliberazione della Giunta Regionale con cui era stato approvato didelle spese tecniche e generali, sia del successivo bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura che applicava questa limitazione ai compensi professionali.Nel bando, infatti, il compenso a base di gara, “inizialmente quantificato in euro 470.977,56 secondo i parametri di cui al DM 17/06/2016, è stato poidalla Giunta dell’Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una, “in ragione della natura dell’opera e dell’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi”.Di conseguenza, gli Ordini professionali hanno evidenziato la violazione dell’art.24, comma 8, del Codice Appaltiche prescrive che “isono utilizzati dalle stazioni appaltanti qualeai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”.Il TAR Abruzzo ha sciolto il nodo interpretativo sulla questione relativa alla violazione ed errata applicazione dell’art.24 del Codice Appalti, ovvero se le amministrazioni aggiudicatrici siano vincolate dai parametri per la determinazione dei corrispettivi professionali oppure siano libere di discrezionalmente discostarsene: l’art.24, comma 8, del Dlgs 50/2018 dimostra la manifesta“che sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche”.Il Tribunale, pur ammettendo chedi trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale, dichiara che la normadecisamente la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici dia base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché questo “equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa” della disposizione dell’art.24 del Codice dei contratti pubblici.Secondo il TAR, spiega il CNI,per l’Amministrazione per giustificare decisioni suibasate sulla più ampiadelle stazioni appaltanti, svincolata da ogni riferimento ai parametri ministeriali. Accanto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa occorre tenere conto dell’obiettivo di “qualità delle prestazioni tecnico-professionali”, che l’art.24 del decreto legislativo n.50/2016 intende perseguire.Al contrario, nella fattispecie in esame, la determinazione aveva fissato, per le spese tecniche riguardanti tutti gli interventi del bando, le soglie percentuali del 6% e 8% dell’importo dei lavori e, solo all’interno delle anzidette percentuali, faceva salve le valutazioni sulla natura dell’opera e sull’entità dell’impegno intellettuale richiesto. Per i giudici “ne risulta stravolta la stessa ratio dell’art.24 citato”, perché l’Amministrazione regionale ha finito per, del tutto svincolati dal livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione,Ladei compensi per le spese tecniche verso l’alto, conclude il giudice amministrativo aderendo alla posizione degli Ordini ricorrenti, “costituisce unagenerale e astratta ai parametri ministeriali”.Il CNI ricorda che, sulla tematica affrontata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le, aveva sostenuto che per determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara occorresse fare riferimento ai criteri fissati dal DM 17 giugno 2016.L’Anac aveva aggiunto inoltre che, per motivi di trasparenza e correttezza, fosse obbligatorio riportare nella documentazione di gara ilposti a base di gara. Questo anche al fine di permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o di calcolo.Per il Consiglio Nazionale la sentenza afferma– negli appalti pubblici – di fissare (di regola, al ribasso) a proprio piacimento le soglie dei compensi professionali da attribuire nei bandi di gara.Il CNI, elenca tutte le conclusioni che si possono trarre:- lae discrezionalmenteda porre a base di gara delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria e di architettura;- ifissano unodei compensi professionali e mirano a salvaguardare la qualità della prestazione professionale;- le stazioni appaltanti devono porre a confronto i compensi stabiliti nel caso di specie con i corrispettivi stabiliti in astratto dal decreto sui parametri e procedere ad una verifica di compatibilità tra i due importi, avendo sempre cura di giustificare la quantificazione delle spese tecniche “sulla base dell’importo risultante dall’applicazione dei parametri ministeriali”.Infine, il CNI ricorda che la norma sull'equo compenso contiene la il principio secondo cui lapubblica amministrazionedeve garantire il principio dell’equoIn più, le modifiche alla disciplina previste dalla legge di Bilancio 2018 rafforzano quanto previsto dall’art.24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ovveroprofessionali nei contratti di appalto relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.