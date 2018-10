Il rilascio dei permessi previo pagamento delle parcelle sarà legge anche in Campania

Il contributo dei progettisti

Obbligo di pagare il professionista nelle altre Regioni

Le proposte di disegno di legge statale

16/10/2018 - È in corso anche in Regione Campania l’iter approvativo di un disegno di legge per la tutela dei compensi professionali. In Consiglio regionale sono stati presentati ben cinque testi, poi riuniti in un testo unificato, pronto per l’esame.Il disegno di legge mira a tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione. Sono escluse, almeno per il momento, le prestazioni rese alle Pubbliche Amministrazioni (incluse invece nelle).La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale.Il testo prevede cheprevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali sia, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità., al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto,o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante ilda parte del committente.La mancata presentazione della suddetta autodichiarazione costituiscefino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.Gli Ordini professionali stanno partecipando attivamente alla stesura della legge: giovedì scorso i cinquesono stati auditi dalla Commissione; oggi consegneranno un documento unitario che chiede di modificare leggermente il testo.In particolare, si chiede disottoscritta dal committente’, da presentare a corredo dell’istanza,, reso nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza’. Questo - spiegano i tecnici - permetterebbe di ipotizzare, a valle della legge, la predisposizione di un documento unitario di dichiarazione, comprendente gli aspetti (che sarebbero stati troppo lunghi da mettere nel testo normativo) riguardanti, ad esempio, la polizza assicurativa, la regolarità rispetto alla formazione obbligatoria, il preventivo (anche con riguardo al giusto compenso) e così via.L’altra modifica proposta prevede diattestante il pagamento delle spettanze‘attinente alle prestazioni rese e previste nel contratto di incarico’. La modifica è finalizzata a chiarire il contenuto delle documentazioni (fatture e/o altra documentazione) che deve essere correlata alle effettive prestazioni svolte ed attinenti la pratica tecnica che riguarda quell’Ente.Il testo all’esame del Consiglio regionale campano è praticamente identico alla. Ad essa sono seguiti, come detto sopra, il ddl dellae l’odg delPiù articolata è invece la situazione in: a fine agosto 2018,di rispettare le norme sull’equo compenso ed evitare clausole vessatorie. Pochi giorni dopo,di approvare l’emendamento, fermo da un anno, che vincola il rilascio deldel progettista e del direttore dei lavori.Il tema è stato rimesso all’ordine del giorno: in una delle prossime sedute l’Assemblea Regionale Siciliana esaminerà il disegno di legge ‘Disposizioni relative alleper le procedure di rilascio dei titoli abilitativi edilizi e/o di ogni altro provvedimento propedeutico’, presentato il 2 ottobre scorso.Infine, va ricordato che la prima Regione a legiferare sul tema dell’equo compenso è stata lache, a marzo 2018, ha definito le regole perincaricati della progettazione di opere pubbliche.A livello nazionale invece, si registrano: la, Federazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti - che sarà presto presentata in Parlamento - che prevede di abolire il Decreto Bersani, rafforzare l’equo compenso e obbligare i committenti a pagare i professionisti; e la(RPT), avanzata in vista della Legge di Bilancio 2019, per bloccare l’attività edilizia in mancanza dei documenti che comprovino il pagamento dei progettisti secondo le norme sull’equo compenso.