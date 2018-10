SAIE 2018 apre oggi i battenti nella Fiera di Bologna

SAIE 2018: Digital&BIM Italia Conference Lab

17/10/2018 – Apre i battenti oggi a Bologna la 53esima edizione di, appuntamento che per quattro giorni presenterà le tecnologie e i prodotti più innovativi del settore.Tra le principali novità dell’edizione 2018:per l’immobiliare e le infrastruttureper le piccole opere. La Regione Sardegna presenta il suo piano per la riqualificazione dell’edilizia scolastica.- Infrastrutture e manutenzione delle. Presente anche l’Ad di Anas- Sperimentazione econ i visitatoriQuattro i focus tematici dedicati rispettivamente a:. Attenzione anche all’architettura di qualità, all’impiantistica di ultima generazione e agli strumenti finanziari - approfonditi per i diversi ambiti - garantendo qualità, efficienza e sostenibilità alle operazioni., che vede protagonisti le aziende e i massimi esperti del comparto, con numeri di rilievo: 450 espositori, 40mila metri quadrati occupati, 48 top speaker sul tema della digitalizzazione, 53 progetti candidati al BIM&DIGITAL Award e 15 vincitori, 100 momenti formativi con rilascio di crediti, 310 delegazioni estere, oltre a 6 piazze dell’eccellenza, 6 arene Digital & BIM e 3 aree della cosiddetta “digital experience”, spazi fortemente interattivi, con attività dimostrative, per toccare con mano come funziona il digitale. SAIE 2018 sarà anche l’occasione per apprezzare gli spazi ampliati di recente nel quartiere fieristico bolognese con il rinnovamento dei Padiglioni 29 e 30a cura dello studio Di Gregorio Associati.Il percorso espositivo è integrato con un ricco programma di conferenze e dibattiti, momenti di alta formazione, case history nazionali e internazionali, con ampio spazio all’interattività e alla sperimentazione digitale. Presenti ospiti di primo piano del Paese e del settore: Protezione Civile Nazionale, Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, ANAS, Gruppo FS, Federcostruzioni, ANDIL, Federbeton. In programma la visita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.SAIE dedica spazio al DIGITAL&BIM Italia Conference Lab , organizzato sulla scia dell’evento tematico proposto da BolognaFiere. L’iniziativa è in collaborazione con, associazione di aziende, imprese, studi e professionisti riuniti per diffondere il BIM, Building Information Modeling, che festeggerà proprio in occasione di SAIE 2018 il suo primo anno di attività.A ‘DIGITAL&BIM Italia Conference Lab’ parteciperàcon due speech sulle(il 19 ottobre alle 14.00 e alle 16.00).