Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Lombardia serve il parere delle commissioni locali

02/11/2018 – In Lombardia è sempre necessario il parere delle commissioni locali per il paesaggio anche per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata.A chiarirlo la Regione Lombardia nel Comunicato 144/2018 in cui risponde alle richieste degli enti locali lombardi sull’obbligatorietà del parere delle Commissioni paesaggio locali alla luce del DPR 31/2017 La Regione ha ricordato che la LR 12/2005 prevede l’obbligatorietà del parere delle commissioni per il paesaggio, anche se non vincolante, per l’autorizzazione paesaggistica. Nel DPR 31/2017, parlando del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, si legge che «non èdelle Commissioni locali per il paesaggio,».Poiché il legislatore regionale ha chiaramente ed esplicitamente espresso la propria volontà sul punto, disponendo per legge l’anche per le procedure semplificate, il comunicato regionale ribadisce che è necessario acquisire tale parere.Di conseguenza, la Regione evidenzia come “non si può considerare legittima l’eventuale omissione del parere della commissione per il paesaggio nei procedimenti in argomento. Anzi, ldi tale passaggio procedurale, per violazione di legge, e può condurre alla caducazione del provvedimento stesso, laddove impugnato nelle competenti sedi giurisdizionali”.La Lombardia si sofferma anche sulle criticità, evidenziate dai professionisti,; secondo alcuni l’acquisizione del parere delle commissioni per il paesaggio non consentirebbe alle Amministrazioni procedenti, stante il lungo distacco temporale tra le sedute delle commissioni medesime, diper la trasmissione alla Soprintendenza della proposta di provvedimento.Secondo la Regione il DPR 31/2017, disponendo che “entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta” si concluda la pratica, poneIn ultima analisi il comunicato conclude che “anche se costituisce onere dell’Amministrazione procedente porre in essere un apparato organizzativo adeguato ed efficiente, atto a garantire in ogni circostanza il rispetto dei tempi che la legge le assegna per i compiti ad essa riservati, ciò, in mancanza di tale apparato,, pena la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento”.Infine, la Regione, nel Comunicato 145/2018 chiarisce che l'obbligovale per gli interventi da realizzarsi nelle aree non assoggettate a vincolo paesaggistico individuate nel Piano paesistico regionale (PPR)., quindi, a quegli interventi che a livello nazionale, in seguito a quanto disposto dal DPR 31/2017, sono statiin ragione della loro particolare natura e, come tali, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.