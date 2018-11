Progetto Bellezz@, i luoghi dimenticati che stanno per rinascere

Rocca Roveresca, Mondavio (Pesaro Urbino)

19/11/2018 – Sono 271 gli interventi finanziati con 150 milioni di euro nell’ambito del progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.Ma scopriamo come sono fatti alcuni dei tesori d’Italia che, pur appartenendo all’inestimabile patrimonio culturale e artistico nazionale, rischierebbero di rimanere dimenticati senza una adeguata valorizzazione.La rocca risale alla fine del Quattrocento. Nonostante sia stata realizzata per scopi bellici, si è conservata in ottimo stato perchè non ha mai subìto attacchi o assedi.?Foto:Nella zona ci sono testimonianze di insediamenti che vanno dalla preistoria, in particolare dal Neolitico, all'epoca romana. Sono ben visibili i resti di un acquedotto, presumibilmente del periodo augusteo, e di abitazioni, rinvenute all'inizio del Novecento.Foto: Christa Eder © 123RF.comRealizzato nel XIII secolo, oggi ospita il Museo dell'Abruzzo bizantino e altomedievale. Il suo interno è stato danneggiato dai bombardamenti del 1943 e poi ricostruito negli anni Sessanta.Foto: Andrea Ferrante [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia CommonsSui monti intorno a Pistoia la lavorazione del ferro ha avuto un'importanza fondamentale fin dall'epoca degli Etruschi fino a che, con Cosimo I de’ Medici, la zona divenne primo polo siderurgico del Granducato di Toscana. Oggi nell'ecomuseo si possono visitare i macchinari storici e uno dei ponti pedonali sospesi a fune più lunghi al mondo.Foto: Instagram - Agnese Prioreschi Il ponte collega Brivio con Cisano Bergamasco. È stato realizzato agli inizi del Novecento e per l’epoca rappresentava una struttura ardita.Foto: kingleo - Comuni-Italiani.it Brivio La torre risale al X secolo e ha ricoperto una funzione di avvistamento. Si trovava infatti al confine tra i ducati di Roma e Spoleto.Foto: FAI - Fondo Ambiente italianoLa caserma faceva parte di un complesso sistema di fortificazione che doveva proteggere l'italia dafli austriaci durante il primo conflitto mondiale. In realtà è stata poco utilizzata anche perchè le fortificazioni della zona si rivelarono insufficienti a contenere l'invasione nemica. Oggi è un centro culturale e ha ospitato la Biennale Arte Dolomiti.Foto: Biennale Arte DolomitiL'oratorio è una cappella gentilizia fatta edificare nel 1369 in stile rinascimentale gotico. Gli affreschi all'interno sono stati realizzati da Pecino da Nova. Si tratta di opere emerse durante i restauri iniziati nei primi anni Duemila, mentre il ciclo pittorico originale è stato "strappato" e ricomposto nella Pinacoteca di Brera.Foto: Oratorio di Mocchirolo, Lentate sul Seveso [CC BY-SA 3.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 )]