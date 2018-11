ABB costruisce a Shanghai la fabbrica di robotica più avanzata al mondo

08/11/2018 - Un investimento di 150 milioni di dollari accrescerà la posizione n.1 di ABB nel mercato della robotica più grande del mondoUn ampio centro di ricerca e sviluppo accelererà le innovazioni digitali e i progressi nell'intelligenza artificiale Il design innovativo della fabbrica sfrutta al massimo ogni metro quadrato dell’area di produzione L’investimento di ABB in Cina, ora il secondo mercato più grande del Gruppo, è di 2,4 miliardi di dollari.Il pionieristico Gruppo tecnologico digitale ABB ha annunciato oggi un nuovo importante investimento dain Cina, per la costruzione della fabbrica di robotica più avanzata, automatizzata e flessibile del mondo: un centro all'avanguardia in cui i robot realizzano robot. Il nuovo centro di produzione di Kangqiao, vicino al vasto campus di robotica cinese di ABB, unirà le tecnologie digitali collegate dell'azienda, incluse le soluzioni ABB Ability™, la robotica collaborativa all'avanguardia e la ricerca innovativa sull'intelligenza artificiale per creare la più sofisticata e sostenibile dal punto di vista ambientale "fabbrica del futuro”. Si prevede che la fabbrica diventi operativa entro la fine del 2020.L'annuncio di oggi segna una tappa importante per ABB in qualità di produttore di robotica numero uno in Cina, nonché un investimento di crescita globale fondamentale per l'azienda nel mercato della robotica più grande del mondo. Nel 2017, uno su tre robot venduti nel mondo è andato in Cina, che ha acquistato quasi 138.000 unità. Oggi, ABB impiega circa 5.000 persone a Shanghai e le aziende di robotica del Gruppo danno lavoro in Cina a più di 2.000 persone tra ingegneri, esperti di tecnologia e manager operativi in 20 sedi diverse. ABB ha investito oltre 2,4 miliardi di dollari in Cina dal 1992, con oltre 18.000 dipendenti in totale.ABB e il governo municipale di Shanghai hanno firmato oggi un accordo di cooperazione strategica globale incentrato sul sostegno all'industria, all'energia, ai trasporti e alle infrastrutture nella regione e al sostegno dell'iniziativa manifatturiera "Made in Shanghai". L'accordo è stato firmato dal sindaco di Shanghai Ying Yong e dal CEO di ABB Ulrich Spiesshofer."L'impegno della Cina nella trasformazione della sua produzione rappresenta una luce illuminante per il resto del mondo", ha affermato Spiesshofer. "Il suo approccio strategico alle ultime tecnologie per l'intelligenza artificiale, la robotica avanzata e l'informatica basata su cloud rappresenta una guida per ogni Paese che desidera avere una base manifatturiera competitiva a livello globale. Shanghai è diventata un centro vitale per la leadership tecnologica avanzata, per ABB e per il mondo. Non vediamo l'ora di lavorare con il sindaco di Shanghai Ying Yong, gli altri leader della comunità e i nostri clienti mentre lanciamo questa importante espansione della presenza concreta di ABB in Cina, costruendo il nostro viaggio per diventare il principale produttore cinese di robotica che è nato a Shanghai più di due decenni fa".Il nuovo stabilimento di Shanghai presenterà una serie di soluzioni di machine learning, digitali e collaborative, per renderlo la fabbrica più avanzata, automatizzata e flessibile nel settore della robotica e un centro di Ricerca e Sviluppo in loco contribuirà ad accelerare le innovazioni nell'intelligenza artificiale. Utilizzando un nuovo approccio di progettazione globale che ABB ha annunciato all'inizio di quest'anno, lo stabilimento sarà in grado di aumentare notevolmente sia l'ampiezza (tipo di robot) che la profondità (varianti di ogni tipo) dei robot che possono essere realizzati in loco, consentendo una maggiore e più veloce personalizzazione per soddisfare le esigenze dei clienti.ABB sarà anche in grado di combinare questo portafoglio ampliato di robotica in un numero pressoché illimitato di soluzioni su misura. "Il concetto alla base di questa fabbrica è lo stesso consiglio che ogni giorno diamo ai nostri clienti: investiamo in soluzioni di automazione che offrono flessibilità e agilità per crescere in qualsiasi direzione del mercato", ha dichiarato Sami Atiya, presidente della divisione Robotics and Motion di ABB. "ABB è orgogliosa di aiutare i nostri clienti in Cina e in tutto il mondo con soluzioni che sfruttano appieno le più recenti tecnologie per affrontare le sfide della personalizzazione di massa, cicli più rapidi e cambiamenti costanti che sono diventati la nuova normalità, anche nelle nostre fabbriche.”L'intero stabilimento di Shanghai sarà modellato come un digital twin, che fornirà dashboard intuitivi creati su misura per il management, oltre a ingegneri, operatori ed esperti di manutenzione per prendere le decisioni migliori. Ciò include la raccolta e l'analisi delle informazioni, tramite ABB Ability™ Connected Services, sulla salute e sulle prestazioni dei robot ABB in fabbrica per garantire l'identificazione tempestiva delle potenziali anomalie. Oltre a evitare costosi tempi di fermo degli impianti, ABB Ability™ offre soluzioni digitali avanzate in grado di migliorarne prestazioni, affidabilità e consumo energetico e a fornire l'accesso alle migliori piattaforme del mondo, come il cloud aziendale Microsoft Azure, che è il primo cloud pubblico internazionale di service gestito in Cina.Il nuovo stabilimento avrà una planimetria innovativa e flessibile basata su isole di automazione interconnesse anziché su linee di assemblaggio fisse. Le soluzioni ABB di automazione della logistica saranno utilizzate in tutto lo stabilimento, compresi i veicoli a guida automatica che possono seguire autonomamente i robot mentre si muovono lungo la linea produzione, fornendo loro le attrezzature grazie a stazioni localizzate. Ciò consentirà alla produzione di adattarsi e dimensionarsi in modo efficiente in relazione ai cambiamenti nel mercato dei robot in Cina senza ulteriori espansioni della capacità produttiva.Per Vegard Nerseth, Amministratore Delegato della divisione Robotics di ABB, ha dichiarato: "E’ in atto un grande allontanamento dalla tradizionale valutazione delle dimensioni della fabbrica e degli investimenti CAPEX come modo per soddisfare la domanda futura. Il concetto alla base del nostro nuovo stabilimento è quello di rendere l'utilizzo di ogni metro quadrato dell’area di produzione più intelligente e flessibile. Questo deriva dalla combinazione di soluzioni di automazione agili con le grandi capacità delle nostre persone".Per favorire il passaggio alla personalizzazione di massa nella produzione e per garantire i massimi livelli di produttività e flessibilità, il nuovo stabilimento di Shanghai farà ampio uso del software SafeMove2 di ABB, che consente a persone e robot di lavorare in sicurezza in spazi ristretti. Inoltre, i robot YuMi di ABB consentiranno una stretta collaborazione su molte delle attività di assemblaggio delle piccole parti necessarie per la produzione di un robot ABB.ABB è stata una delle prime aziende a operare nel mercato della robotica in Cina e il Gruppo è stato il primo fornitore di robot globale nel Paese ad avere una catena del valore completa a livello locale, comprendente ricerca e sviluppo, produzione, integrazione di sistemi e service. Attraverso una stretta collaborazione con i clienti, ABB ha contribuito a realizzare molti "primati" nella produzione locale, tra cui: la prima linea di pressa automobilistica, di saldatura e di verniciatura; la prima linea di assemblaggio per telefoni cellulari oltre alla prima linea di pressa automatizzata per elettrodomestici."Il 2018 segna il 40° anniversario della riforma e della politica di apertura della Cina", ha affermato Chunyuan Gu, Presidente di ABB China e Presidente della regione AMEA. "ABB è stata una delle prime aziende a operare in Cina e ora abbiamo una catena del valore completamente localizzata, sostenuta dal notevole sviluppo economico e sociale del Paese. In qualità di leader di mercato nel settore della robotica in Cina, siamo lieti di sfruttare questo successo e sostenere il nostro slancio negli investimenti."La nuova fabbrica di Shanghai - con un centro di ricerca e sviluppo completo in loco - diventerà una parte fondamentale del sistema globale di ABB nella fornitura di robot, insieme allo stabilimento recentemente rinnovato a Västerås, in Svezia, e allo stabilimento di Auburn Hills, nel Michigan, dove ABB rimane l'unico fornitore globale di robot con un'impronta di produzione negli Stati Uniti.