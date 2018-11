Master Italy protagonista al Colma Expo

09/11/2018 - Laè un’azienda specializzata nella distribuzione di profilati in alluminio e accessori per serramenti, da più di 15 anni importante partner distributivo di Master Italy in Campania e in tutto il centro-sud Italia.L’azienda sapientemente gestita dai fratelli, realizza ogni due anni un importante momento di incontro e di aggiornamento tecnico con la clientela, nel quale ad essere protagoniste sono soprattutto le aziende partner, con i produttori di profili e di accessori per serramenti chiamati a presentare ed esporre tutte le più importanti soluzioni e novità di prodotto.Tra queste Master Italy, presente a Teverola in provincia di Caserta, in una delle sedi Colma che ha ospitato la manifestazione con il suo staff commerciale al completo, a cominciare da Massimo Demarinis, Responsabile Commerciale Italia, Adriano Carpino e Ciro Perrino, rispettivamente agente e promoter tecnico per la Campania, Abruzzo, Marche e Molise, il responsabile del laboratorio MasterLAB Enrico Maggio e il responsabile del servizio customer service tecnico Luigi Sportelli.“È stato un evento davvero ben organizzato e gremito da un consistente numero di presenze in entrambe le giornate”, sono le parole diche ha guidato lo staff Master durante il Colma Expo. “Abbiamo avuto oltre 800 visite di produttori di serramenti al nostro stand, uno dei più frequentati dell’open house, sia perché abbiamo portato davvero tutte le ultime novità di prodotto, sia perché è stata davvero consistente la sinergia con lo staff commerciale dell’azienda deiin grado di coinvolgere efficacemente tutta la propria clientela”.In Campania Master ha presentato l’interola soluzione semplice, intelligente e green per l’anta ribalta nelle sue tre versioni:con cerniere a vista e portata dai 100 ai 160 kg; Ween Hide 180 con cerniera a scomparsa nella versione con apertura 180° e portata 130/170Kg; Ween Hide 110 con apertura 110° e portata 120/150Kg.“Anche il completamento di gamma della, le maniglie di design di Master, è stato particolarmente apprezzato, con la nuovanelle versioni solo manico, con cassa di dimensioni ridotte, cassa di dimensioni intermedie e interasse 43. La novità importante di questo open house è stata anche la nostra scelta commerciale, condivisa con lo staff Colma, di proporre delle promozionali in esclusiva per chi ha voluto venire a trovarci e toccare con mano le novità di prodotto. E devo dire che si è trattato di una scelta felice considerato che sono stati davvero tanti i serramentisti che hanno effettuato un ordine direttamente in fiera”.“Il ringraziamento di tutto lo staffr per l’ottima riuscita del Colma Expo va prima di tutto ai, protagonisti nella realizzazione di una manifestazione che ha vissuto anche tanti momenti conviviali e di confronto personale oltre che di approfondimento tecnico”, sono le parole di“Siamo stati accolti con calore e generosità da tutto lo staff, e abbiamo vissuto bei momenti di condivisione anche durante la cena e il grande spettacolo di luci e acqua della serata del 19 Ottobre che ha dimostrato sino alla fine tutta l’attenzione che quest’azienda ripone nella qualità del rapporto con la clientela”.