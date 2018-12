Soddisfazione per i corsi di formazione Viessmann sul tema dello storage elettrico

17/12/2018 - Si è da poco concluso il secondo ciclo di seminari dedicati alle soluzioni Viessmann per il mondo dello storage elettrico.Nel corso ditra ottobre e novembre 2018, oltredel settore hanno partecipato ai corsi Viessmann per acquisire conoscenze specifiche relative ai. Il grande riscontro ai corsi di formazione è motivo di grande soddisfazione per l’azienda: da sempre laè al centro delle attività dell’azienda e ogni anno sono migliaia gli installatori e i progettisti che partecipano ai corsi dell’Accademia Viessmann.L’offerta nell’ambito del fotovoltaico copre soluzioni complete per applicazioni sia residenziali, sia commerciali, anche in retrofit. La gamma comprendegarantiti 25 anni,oppureViessmann è in grado di offrire il pacchetto di prodotti più ampio sul mercato e di assicurare l’integrazione tra loro di tutte le varie tecnologie: tutti i prodotti si integrano infatti in maniera ottimale fra loro perché studiati sin dal principio per lavorare in armonia, allo scopo di realizzare edifici energeticamente indipendente.Accanto alle soluzioni per lo storage elettrico, il corso affronta anche il tema della mobilità elettrica e delle soluzioni di sistema: Viessmann è infatti partner dinella joint-venture, nata per offrire soluzioni per la flessibilità e l’efficienza energetica per le piccole e medie imprese.Digital Energy Solutions, con il suo approccio globale in merito alla gestione di riscaldamento / condizionamento, energia elettrica e mobilità elettrica, si pone come pioniere nella combinazione dei settori energetici e segue i clienti in tutti gli aspetti legati alla combinazione di calore, energia elettrica ed elettromobilità. In questo contesto si inserisce la recente introduzione nella gamma prodotti di, con cui Viessmann completa la propria offerta nell’ambito del fotovoltaico.