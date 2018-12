SICUREZZA Sicurezza ponti, da Enea sensori hi-tech per il monitoraggio di Alessandra Marra Alessandra Marra 11/12/2018 I dispositivi consentono di controllare il sovraccarico strutturale e programmare una corretta manutenzione

10/12/2018 – Controllare in tempo reale l’impatto del traffico pesante su ponti, viadotti e altre infrastrutture strategiche grazie a sensori intelligenti e hi-tech in grado di monitorare le strutture e proporre soluzioni alternative di sicurezza stradale.



È l’obiettivo di SENTINEL (Sistema di pEsatura diNamica inTellIgente per la gestioNE deL traffico pesante) un progetto sperimentale che ha preso il via in questi giorni e coinvolge ENEA, in veste di capofila, ANAS, Takius Srl e Consorzio TRAIN (Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il TRAsporto Innovativo).

Sicurezza ponti e la necessità di sensori intelligenti La necessità di monitorare ponti e strade nasce dal forte incremento del traffico pesante su gomma e dal fatto che spesso le strutture non siano state progettate per sopportare quei carichi.



Di conseguenza il progetto di SENTINEL cerca di sfruttare le nuove tecnologie basate anche sull’informatica e la robotica per dare risposte alla crescente domanda di sicurezza nei trasporti, ma anche la diagnostica e la manutenzione basate sulla prevenzione e la previsione, per poter anticipare il più possibile la soluzione dei problemi e assicurare il massimo livello di affidabilità e sicurezza.



Piero De Fazio, ricercatore del Dipartimento Tecnologie energetiche dell’ENEA, ha spiegato che “l’aspetto più innovativo dei sensori consiste nell’abbinare la ‘pesatura dinamica’ dei TIR con modelli predittivi basati su traffico e condizione di carico, ma anche su fattori quali altimetria e condizioni meteo, con strategie di sicurezza come lo smistamento su viabilità alternativa o il fermo in area/tratta di accumulo”.

Sensori per la sicurezza stradale: il progetto pilota per la Salerno-Reggio Calabria Un primo dimostratore pilota verrà realizzato sulla Salerno-Reggio Calabria, l’autostrada A2, in un sito individuato da ANAS presso un viadotto del tratto campano, sulla base di un finanziamento complessivo di circa 4,6 milioni di euro per una durata di 30 mesi.