Puglia, più vicino l’ok alla legge per la perequazione e la compensazione urbanistica

Rigenerazione urbana e tutela della bellezza

Perequazione e compensazione urbanistica, i contenuti del testo

Stop al consumo di suolo

03/12/2018 - È stata approvata in Commissione Urbanistica la proposta di legge finalizzata al contenimento del consumo di suolo, e ad una pianificazione urbanistica più razionale e rispettosa del territorio e delle sue vocazioni. Lo annuncia, in una nota, il consigliere Enzo Colonna (presidente del Gruppo Noi a sinistra per la Puglia), promotore dell’iniziativa legislativa.La- spiega il consigliere - punta a introdurre nell’ordinamento regionale strumenti e metodologie innovative già in uso in altri contesti locali e finalizzate a coniugare, sempre più efficacemente, la tutela del territorio, la valorizzazione della bellezza dei luoghi e gli interventi antropici di riqualificazione e rigenerazione urbana.“Solo un approccio integrato di tutti questi elementi - afferma Colonna - può consentire di rendere effettivi gli obiettivi di una buona urbanistica per la Puglia e di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti”.“Obiettivi perfettamente in linea - prosegue la nota - con il buon lavoro che da diversi mesi ha avviato l’Assessore alla Pianificazione Territoriale Alfonso Pisicchio, con cui ho avuto diversi momenti di confronto, e che - come ha ribadito anche oggi l’arch. Vincenzo Lasorella, dirigente del servizio regionale ‘Strumentazione urbanistica’ - si tradurrà a breve in un disegno di legge di riordino della materia urbanistica con al centro la valorizzazione e la tutela della bellezza del territorio, del paesaggio e dell’ambiente pugliese, la cosiddetta ‘’”.La legge parte dal convincimento che la sostenibilità ambientale, urbana e sociale e il rilancio del settore dell’edilizia possono benissimo convergere nell’ambito di una pianificazione urbanistica in grado di cogliere fino in fondo, attraverso strumenti normativi dedicati, le, allo scopo di migliorare la qualità complessiva degli insediamenti abitativi, in coerenza con precedenti interventi normativi della Regione Puglia, come la legge sulla rigenerazione urbana () e quella sulla qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio ().A tale scopo sono indirizzati principalmente i due istituti dellae della, previsti dalla proposta di legge:1. con la prima si introduce uno strumento finalizzato a consentire, in sede di pianificazione, l’, fra le proprietà immobiliari comprese all’interno di un medesimo ambito di trasformazione,che le stesse esprimono e dei relativi oneri, in modo da evitare le sperequazioni che troppe volte si sono determinate in passato anche tra suoli adiacenti a seconda della loro diversa destinazione;2. con la compensazione urbanistica, invece, si offre ai comuni, considerata anche le difficoltà dei bilanci locali, la possibilità di utilizzareper l’acquisizione di aree destinate alle opere pubbliche o ai corrispettivi in denaro per la realizzazione delle stesse: gli espropri o le opere pubbliche potranno essere compensate con l’da utilizzare secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali o con il riconoscimento di modifiche di destinazione d’uso di aree o immobili esistenti, nonché attraverso il trasferimento o la permuta di aree.Inoltre, spiega ancora Colonna, “al fine di incentivare il miglioramento complessivo della qualità dei contesti urbani e di preservare situazioni di particolare valore storico, architettonico, identitario e culturale, la proposta di legge prevede che i comuni possano riconoscere(quali l’attribuzione di quantità edificatorie, la modifica di destinazioni d’uso, il trasferimento o la permuta di aree, oppure la riduzione degli oneri di urbanizzazione)o finalizzati a migliorare la qualità architettonica degli interventi edilizi e delle trasformazioni del territorio”.Al fine di ridurre il consumo di suolo, la proposta di legge esclude espressamente che le quantità edificatorie generate da meccanismi compensativi o derivanti da misure premiali possano essere utilizzate in zone agricole. Al medesimo fine, sono disciplinate le modalità di determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione, previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (art. 16 del) per tutti gli interventi edilizi eseguiti in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione.Con la proposta, si prevede una diversa modulazione della misura di tale contributo a seconda della tipologia di intervento che si intende realizzare, della sua localizzazione (in contesti non urbanizzati o già edificati), nonché della incidenza complessiva sul carico urbanistico, prevedendoo ad esito di concorsi di progettazione ed anche esenzioni per le ipotesi, ad esempio, di interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare o di abbattimento delle barriere architettoniche.“Si tratta di una proposta di legge molto articolata - spiega Colonna -, che si è arricchita, nel corso dell’esame in commissione, dei contributi forniti dai colleghi, dalla struttura tecnica regionale, dai rappresentanti dei comuni pugliesi (), delle imprese del settore edile (), deglie di organizzazioni operanti nel campo della, ascoltati in audizione”.“Lo scopo di questa iniziativa legislativa è duplice: da un lato, quello dia livello locale, indirizzando i comuni verso l’adozione di strumenti innovativi sempre più adeguati a rispondere alle nuove esigenze che il governo del territorio impone; dall’altro,, indirizzando l’iniziativa economica privata verso interventi di rigenerazione e riqualificazione. Il tutto nella consapevolezza che la buona urbanistica passa inevitabilmente da un rapporto virtuoso tra la tutela del territorio e la capacità di realizzare interventi in grado di migliorare le condizioni di vivibilità delle nostre città” - ha concluso il consigliere.