Da Fakro la nuova finestra a doppia apertura FPU-V preSelect2

31/01/2019 - Costantemente teso ad individuare nuove soluzioni, in grado di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei clienti in tutto il mondo, FAKRO presenta la nuova finestraEstremamente versatile, questo serramento coniuga una stupefacente visuale sull’orizzonte, il confort di una duplice modalità di apertura e la possibilità, all’occorrenza, di godere di un comodo accesso al tetto.Caratterizzata da funzionalità di rilevo, FPU-V preSelectconsente innanzitutto due diverse tipologie di apertura: alla modalità a bilico, associa infatti quella a vasistas, in cui l’anta può comodamente aprirsi da 0 a 45 gradi, permettendo non solo una ventilazione maggiore all’interno della casa ma anche una visuale migliore sull’orizzonte. Lo switch di cambio apertura, utile a passare dalla versione a bilico a quella a vasistas, è tra l’altro estremamente semplice: è sufficiente infatti premere il comodo pulsante preSelect, montato nella parte inferiore del telaio, invisibile a finestra chiusa ed accessibile a serramento aperto. In entrambe le versioni di apertura, il nuovo sistema di cerniere brevettato garantisce assoluta stabilità al battente.Proprio grazie all’ampio angolo di apertura, che con preSelectraggiunge i 45 gradi, questo serramento può anche essere utilizzato, in caso di necessità, come accesso al tetto.Adatta per l'installazione su falde di pendenza compresa fra 15° e 55°, questa finestra presenta in più una serie di vantaggiose tecnologie: il sistema topSafe, utile a rafforzare la costruzione del serramento per una maggiore resistenza contro l’effrazione; la ventilazione V40 che permette un ottimale ricambio d’aria anche a finestra chiusa, conferendo maggior salubrità agli ambienti anche durante la stagione invernale o in caso di mal tempo; il sistema thermoPro, in grado non solo di abbassare la trasmittanza termica migliorando l’efficienza energetica della finestra, ma anche di aumentare l’impermeabilità del serramento all’aria e di assicurare infine un migliore scarico della condensa.Proposto in differenti misure e disponibile anche in dimensioni molto ampie – fino a 134x160 cm – il serramento FPU-V preSelectè realizzato in legno di pino accuratamente selezionato, impregnato sottovuoto (metodologia più efficace di molti altri sistemi d’impregnazione, in grado di rendere il legno resistente anche alle muffe più insidiose) e rifinito con tre mani di vernice poliuretanica di colore bianco, in grado di creare una superficie duratura e perfettamente liscia. Può essere inoltre impreziosito da una vasta gamma di accessori FAKRO – dalla tenda parasole alle zanzariere o ancora alle tende plissettate – utili, alcuni, a rendere più accattivante l’ambiente sottotetto ed altri a schermare l’irraggiamento solare trattenendo il calore all’esterno.Gruppo che ha fatto dell’innovazione l’asset vincente di una crescita record, FAKRO ha depositato oltre 140 domande di brevetto ed è ad oggi il secondo player nelle finestre da tetto a livello mondiale.Azienda familiare ad oggi presente in 50 paesi, FAKRO ha al suo attivo 16 società di distribuzione e 12 stabilimenti produttivi. Con l’importante mission di implementare il confort e la sicurezza delle mansarde, prestando al contempo la massima attenzione agli aspetti energetici e ambientali, l’azienda ha oltre 3300 dipendenti, in tutto il mondo.