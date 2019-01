Outdoor Contract: KE a Expo Riva Hotel 2019

In collaborazione con il rivenditore KE Ambrosi Metal Creations di Valeggio sul Mincio, infatti, l’Azienda presenterà la vasta e versatile gamma di prodotti caratterizzati tanto da un design ricercato e attento ai dettagli quanto da una componente tecnologica avanzata.

La bioclimatica Kedry Prime – con il tetto a lamelle orientabili - e l’ultima nata Isola 3 - con tetto arcuato dal minimo ingombro, entrambe gestibili da smartphone e tablet con un semplice app – rappresentano il fiore all’occhiello delle pergole Gennius.

Per la gamma Sails , la vela ombreggiante Kolibrie : l’utilizzo di innovativi materiali derivanti dalla nautica, flessibilità di installazione e robustezza lo rendono un prodotto innovativo, un vero e proprio oggetto di design che dura nel tempo.

Qubica , nelle versioni Light e Plumb, per le tende da sole: nata da un’idea dell’Architetto Robby Cantarutti, ha il vantaggio di integrarsi perfettamente con l’estetica degli edifici, come un elemento di minimo impatto, compatta ed elegante anche da chiusa.

Per un hotel o una struttura ricettiva, affidarsi a KE significa scegliere un prodotto di qualità che racchiude in sé eleganza e affidabilità: non solo per riparare dagli agenti atmosferici ma per creare una zona lounge, per ampliare l’area ristorante o per creare una nuova zona spa: insomma, garantire ai propri ospiti una full-immersion di benessere, per vivere l’outdoor in un modo totalmente innovativo.

31/01/2019 - Il partner ideale per lo sviluppo di soluzioni su misura dedicate al mondo del contract outdoor e non sol KE si presenta così all’edizione 2019 di Expo Riva Hotel, in programma a Riva del Garda dal 3 al 6 febbraio prossimi.