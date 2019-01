Laurea per geometri, in Basilicata un nuovo percorso universitario

Laurea per geometra: le caratteristiche del nuovo corso

Laurea per geometra: la proposta di legge nazionale

11/01/2019 – Cresce il numero degli atenei italiani, in collaborazione con la rete territoriale degli istituti tecnici, in cui sarà possibile conseguire la ‘laurea per geometri’; l’ultimo corso accademico attivato è stato, infatti, con l’Università della Basilicata.Ad annunciarlo con soddisfazione il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) che prevedea orientamento professionale in “Tecniche per l’edilizia e la gestione del territorio” (classe L-23 “Scienze e tecniche dell’edilizia”) il prossimoIl nuovo corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale è caratterizzato da undirettamente riconducibile alle: ha l’obiettivo di formare una figura tecnico specialistica altamente qualificata, con una attitudine all’uso delle moderne tecnologie, in grado di rispondere alle richieste espresse dal settore dell’edilizia e delle infrastrutture civili e rurali e della gestione del territorio.Il CNGeGL ha sottolineato come il nuovo corso di laureasia nell'ambito dell'esercizio della, sia all’interno di, società di ingegneria, enti locali e pubbliche amministrazioni.I Geometri precisano che ildell’Università della Basilicatama hanno sottolineato il loro impegno affinché sia approvato, nel più breve tempo possibile, il disegno di legge che prevede la riforma delle lauree.Ricordiamo che il primo giorno di lavori della nuova Legislatura, il 23 marzo 2018, è stata presentata, dalla Senatrice Simona Flavia Malpezzi, la proposta di legge sulla ‘Laurea del Geometra’ che attende di essere assegnata alla commissione competente.La proposta riprende unquando, sempre a firma della Malpezzi, il testo di riforma del percorso di accesso alla professione di geometra era stato presentato alla Camera dei Deputati. Il cammino del ddl era, però, stato interrotto dalla fine della Legislatura.Il ddl prevede che per accedere alla professione di geometra saràconseguito dopo uno specifico corso di laurea di natura professionalizzante, cioè contenente insegnamenti e attività formative in grado di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali.IlQuesto significa che l’esame finale del diploma di laurea sarà equiparato ad un esame di stato. Dopo averlo sostenuto, i laureati triennali saranno abilitati all’esercizio della professione di geometra.Il tirocinio sarà quindi svolto all’interno del corso di laurea e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con un decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall’approvazione della legge.