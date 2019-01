Resto al Sud anche per under 46 e professionisti

08/01/2019 - La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’importante novità per Resto al Sud, l’incentivo finalizzato a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: l’agevolazione, finora riservata agli under 36, viene estesa aglie aiSi amplia dunque la platea di destinatari delle agevolazioni, gestite da Invitalia, che offrono contributi per l’avvio di imprese inPossono accedere all’incentivo i liberi professionisti che, nei 12 mesi che precedono la richiesta di agevolazione,per un’attività analoga a quella proposta per il finanziamento e che mantengono la sede operativa nelle regioni interessate.Beneficiari delle agevolazioni possono essere, ad esempio, i professionisti, ex dipendenti di uno studio, che vorranno aprirne uno proprio o chiunque voglia uscire da una situazione di precariato o lavoro irregolare. Più in generale - spiega Invitalia - si offre una possibilità a chi vuolema ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.Invitalia ricorda che il finanziamento Resto al Sude consiste in:- un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo;- un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontareLe domande, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, vanno inviate a Invitalia, attraverso la piattaforma dedicata sul sito invitalia.it L’Agenzia esamina i progetti in base all’ordine cronologico di arrivo e ne valuta la sostenibilità tecnico-economica, dando unadalla presentazione dell’istanza. È possibile seguire l’iter del progetto attraverso l’, totalmente gratuita.Nelcon Resto al Sudnel Mezzogiorno e sono stati creati più di