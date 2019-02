Città bianche, i centri senza tempo che abbagliano di mistero

Ostuni, Puglia

Isola di Levanzo, Sicilia



Cisternino, Puglia

Ceglie Messapica, Puglia

Santorini, Grecia

Mikonos, Grecia

Chefchaouen, Marocco

18/02/2019 - È il simbolo della purezza, dà luce agli spazi stretti e ripara dal calore. Il bianco non è solo un colore senza tempo, ma è stato scelto nei secoli per scopi pratici e oggi è il tratto distintivo di molte comunità.Dopo le, ecco un viaggio tra i centri urbani che abbagliano i visitatori con il bianco.Situato su tre colline, il centro storico della città bianca per eccellenza è coperto interamente di calce bianca. Una scelta che l’ha preservato dalla peste del XVII secolo, grazie alle proprietà disinfettanti della calce.Foto: Jelly [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia CommonsÉ la più piccola delle isole Egadi. Le case dei pescatori, tinteggiate di bianco, contrastano con il blu intenso del mare.Foto: simonetta viterbi from milano, italy [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia CommonsPiccolo borgo della Valle d’Itria, è stato definito “capolavoro di architettura senza architetti” dall'architetto giapponese Hidenobu Jinnai.Foto: Marcolino99 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia CommonsIl bianco, scelto per dare luce ai vicoli stretti, ha avuto anche una funzione antisettica.Foto: Urgesi Pietro [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], from Wikimedia CommonsNella piccola e famosa isola delle Cicladi, il bianco, interrotto solo dai tipico colore degli infissi, è stato scelto per motivi igienici e per minimizzare l’assorbimento del calore.Foto: Anastasy Yarmolovich©123RF.comÉ considerata una delle isole greche più mondane, ma conserva le tradizionali costruzioni bianche.Foto: Cifo Buscemi [CC0], from Wikimedia CommonsAl bianco, scelto come disinfettante naturale e per dare luce ai vicoli, questa città, unica nel suo genere, associa l’azzurro. Molti credono che questo colore respinga le zanzare.Foto: Csörföly D [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia CommonsUn'immagine dei caratteristici vicoliFoto: Okrasitna [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons