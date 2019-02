AMBIENTE Dissesto idrogeologico, presentato il piano ‘Proteggi Italia’ da 11 miliardi di euro 27/02/2019 Nel 2019 saranno disponibili 3 miliardi. In arrivo il ddl 'Cantiere Ambiente' per semplificare le procedure di spesa

27/02/2019 - Si chiama Proteggi Italia e stanzia 11 miliardi di euro su un orizzonte di tempo pluriennale mettendo a sistema risorse provenienti dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Fiscale. È il Piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio, presentato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in futuro potrà contare su ulteriori stanziamenti.

Proteggi Italia, 3 miliardi per il 2019 Solo nel 2019, ha reso noto Conte, sono a disposizione 3 miliardi di euro. “Sono opere immediatamente cantierabili – ha affermato non investimenti futuribili”.



Entro fine aprile le Amministrazioni sottoporranno a Strategia Italia e al Cipe un piano stralcio con i progetti urgenti e immediatamente cantierabili. I piani saranno il risultato della collaborazione delle proposte delle Regioni interessate.

Emergenza, 3 miliardi fino al 2021 Per il pilastro dell’emergenza sono stati stanziati più 3 miliardi fino al 2021 a favore delle Regioni colpite dalle calamità naturali e che hanno dovuto dichiarare lo stato di emergenza. Sul totale, 2,6 miliardi provengono dalla legge di bilancio, il resto da decreto fiscale. I 2,6 miliardi sono stati già ripartiti tra le Regioni sulla base dei fabbisogni e delle richieste presentate. La quota maggiore (755 milioni) se l’è aggiudicata il Veneto, seguito dal Friuli Venezia Giulia con 277 milioni di euro e dalla Sicilia con 221 milioni.

Prevenzione: 6,6 miliardi fino al 2021 e ddl ‘Cantiere Ambiente’ Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha dichiarato che per il triennio 2019 – 2021 saranno disponibili 6,6 miliardi di euro.



Per rendere più semplice l’utilizzo e la spesa di queste risorse saranno effettuati dei cambiamenti nella normativa primaria. Nei prossimi giorni, ha annunciato Costa, sarà depositato il disegno di legge “Cantiere Ambiente”. Per facilitare la spesa delle risorse disponibili, il ddl prevede l’istituzione di un hub presso il Ministero dell’Ambiente e di nuclei regionali che gestiranno l’erogazione degli acconti necessari a far partire i cantieri.



I cantieri da aprire saranno individuati in sessanta giorni utilizzando il database del portale ReNDiS, ma cambiando l’algoritmo in modo da individuare le problematiche che impediscono il finanziamento dell’opera.