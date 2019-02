Sicurtecto: i dati 2018 dell’Osservatorio Solai 2018

26/02/2019 - A inizio febbraio è uscito l’, lo studio che raccoglie e analizza i casi di cronaca relativi ai problemi degli edifici, con lo scopo di individuare le patologie più frequenti e gli elementi critici per la sicurezza degli immobili.I dati raccolti nel 2018 confermano il trend degli anni precedenti: lo sfondellamento è il fenomeno più diffuso ed il solaio è l’elemento più critico per gli edifici. La frequenza con cui si registrano casi di sfondellamento segue l’andamento del 2017, che contava in media un episodio ogni 4 giorni.La ricerca ha valutato anche la diffusione del fenomeno sul territorio italiano e all’interno delle tipologie edilizie più colpite. I grafici riportano varietà nella destinazione d’uso degli edifici e denotano che i problemi di sfondellamento e distacco di intonaco possono innescarsi in ogni solaio. Per approfondire la ricerca consulta l’Osservatorio Solai 2018 e scopri tutti i dati emersi sulla sicurezza degli edifici.Dalla Ricerca condotta dall’Osservatorio Solai 2018 emerge che i problemi al solaio sono diffusi e rappresentano un grave rischio per la sicurezza degli edifici. È chiaro che prevenire crolli, distacchi e sfondellamento deve essere una priorità della manutenzione per garantire l’integrità degli immobili e la salvaguardia delle persone. I professionisti devono valutare sempre le condizioni del solaio e proteggere dal rischio sfondellamento, per evitare imprevisti e tutelare il proprio lavoro.L’Osservatorio Solai è un progetto di Sicurtecto Srl che collabora da sempre con i professori del Politecnico di Milano per approfondire le patologie degli edifici e sviluppare soluzioni di messa in sicurezza certificate, con l’obiettivo di proteggere gli immobili dai rischi più diffusi.