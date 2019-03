Le opere pubbliche incompiute potrebbero ‘cambiare destino’

Opere pubbliche incompiute: collaborazione Mit e Mibac

Opere incompiute in Italia

04/03/2019 – Puntare al recupero di alcune opere pubbliche incompiute, anche destinandole ad usi diversi da quelli originariamente previsti, purché compatibili e conformi alle normative vigenti.Questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) per lapresenti nell’anagrafe delle opere incompiute che si trovano nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia.L’accordo, attraverso la sinergia tra Mibac e Mit, mira a ‘rimettere’ in gioco una parte delle 647 opere incompiute , anche attraverso la realizzazione di interventi didei quartieri periferici in cui si trovano queste opere.Proprio per questo, l’accordo prevede di attingere dal fondo istituito nello stato di previsione del Mef per assicurare ildel Paese, includendo tra i vari investimenti anche quelli relativi allae per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.Il Mit, in particolare, metterà adel Sistema Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI) e fornirà il supporto al Mibac, tramite le competenti Strutture ministeriali, qualora si rendessero necessari ulteriori approfondimenti.Ricordiamo che nel 2017, secondo l’aggiornamento dell’Anagrafe tenuta dal Mit, sono state contate, 105 in meno rispetto al 2016, registrando unLa riduzione delle incompiute riguarda sia le. Le uniche eccezioni sono la Sicilia, la Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli e le Marche, in cui il numero delle opere bloccate è aumentato. Numeri che però non hanno influito sul trend complessivo.C’è poi il caso dell’Umbria, che non ha fatto nessun passo avanti rispetto allo scorso anno. È interessante notare che, anche se le incompiute sono sempre 15, le risorse necessarie per completarle sono aumentate del 4,4%.