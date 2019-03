A MADE expo VELUX presenta tutta la propria gamma di prodotti e servizi

12/03/2019 - L'edizione 2019 di MADE expo, il principale appuntamento fieristisco in Italia per architettura, edilizia e mondo del serramento, vedrà VELUX indiscusso protagonista con uno stand ricco di contenuti, prodotti e idee.VELUX offre sempre più soluzioni che si adattano a ogni tipo di copertura, con qual-siasi inclinazione: il punto di forza è la modularità.Sui tetti a falda le finestre VELUX possono soddisfare ogni tipo di esigenza, aumen-tando comfort, luminosità, tenuta termica e risparmio energetico.Sui tetti piani l'azienda offre una gamma completa di opzioni che spaziano dalla singola finestra per tetti con vetro curvo, piano o cupola, disponibile nella versione fissa o apribile elettricamente, a proposte più articolate come shed, lucernari a due falde, lucernari lineari o finestre per l’accesso alla copertura."Negli ultimi anni le coperture piane sono diventate sempre più predominanti - ha dichiarato Marco Soravia, Sales Manager VELUX Italia - "Questo è un trend archi-tettonico che sta influenzando tutte le nuove costruzioni sia nel settore commerciale sia in quello residenziale. VELUX si pone come fornitore di soluzioni ad elevato livel-lo tecnologico e dal rapporto qualità prezzo sorprendente. Con il nostro network di progettisti forniamo su tutto il territorio nazionale un servizio personalizzato di con-sulenza, progettazione e preventivazione."A MADE expo sarà possibile scoprire la nuova finestra elettrica con apertura a vasistas che si apre di 45° per regalarti una vista senza limiti e la sensazione di avere più spazio in casa. Si comanda a distanza ed è dotata di un sensore pioggia che all'occorrenza la chiude automaticamente.I visitatori potranno poi conoscere tutte le potenzialità di VELUX Active , il primo "plug-and-play" al mondo nel mercato delle finestre. Dotato della più recente tecno-logia smart-sensor e sviluppato in collaborazione con Netatmo, è in grado di gestire i sistemi di finestre intelligenti per conto dell’utente. Il prodotto, integrabile con tut-te le finestre VELUX elettriche, controlla la temperatura, l'umidità e la concentrazio-ne di CO2 all'interno della casa per migliorare la qualità dell’aria, il clima domestico, la ventilazione e controllare la luce solare nell’abitazione, garantendo condizioni di vita più sane.Oltre a scoprire prodotti, soluzioni e servizi offerti da VELUX, la fiera diventa per VELUX un vero e proprio media, uno strumento di comunicazione per entrare in contatto con ogni tipo di visitatore che entrerà nello stand."Anche per questa edizione di MADE expo abbiamo preparato più che uno stand un insieme di percorsi esperienziali, servizi di consulenza e provocazioni; vorremmo spostare il focus dal prodotto, nel suo utilizzo tradizionale, alla luce naturale e ai suoi benefici. L'obiettivo è mostrare come VELUX possa contribuire attraverso le sue soluzioni a migliorare il comfort abitativo negli edifici, nei quali oggi trascorriamo il 90% del nostro tempo - ha dichiarato Marco Cordioli, Marketing Manager VELUX Italia - "Architetti, imprese e privati potranno incontrare i nostri consulenti alla pro-gettazione, vedere soluzioni inusuali che utilizzano a pieno la modularità VELUX, assistere ai Talk di architettura e luce, testare l’innovativo sistema VELUX ACTIVE e lasciare un segno, interagendo direttamente con lo stand: insomma un palinsesto davvero ricco."Durante i giorni di fiera lo stand VELUX accoglierà alle ore 11:00 la testimonianza di quattro studi di progettazione italiani noti a livello internazionale:VELUX a MADE expo padiglione 4 stand a25 c30