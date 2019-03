Polyglass, 50 anni di successi nell’impermeabilizzazione

12/03/2019 - Nel 2019 festeggiamo un traguardo molto importante: 50 anni di storia e innovazione nel mondo dell’impermeabilizzazione, in cui la ricerca, il progresso tecnologico, il rispetto per le persone e l’ambiente sono stati i valori che hanno guidato l’azienda verso l’affermazione nel mercato italiano e internazionale.Il 50° di Polyglass rappresenta per noi un’occasione importante per ribadire il nostro impegno nella ricerca di soluzioni innovative per l’impermeabilizzazione e la nostra propensione verso il continuo miglioramento e per trasmettere i valori di trasparenza ed etica professionale che ci contraddistinguono.Infatti, anche quest’anno, al Made expo 2019 presenteremo un’importante novità: POLYLEAF, una nuova gamma di membrane bituminose con caratteristiche innovative. All’interno dello stand ci sarà un’area dedicata a questi nuovi prodotti. La campagna di lancio è stata realizzata in collaborazione con un gruppo di studenti della Laurea Specialistica di Economia e Gestione delle Imprese, nell’ambito del corso di Marketing Avanzato, che hanno partecipato al Progetto Experior attivato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.Ci sarà, inoltre, una zona dedicata a due membrane bituminose elastoplastomeriche: POLYVAP RADONSHIELD e FUTURA RS 4 AF . POLYVAP RADONSHIELD contribuisce a isolare gli edifici dal gas Radon (come richiesto dalla Direttiva UE 59/2013), un gas radioattivo considerato cancerogeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La totale adesione delle membrane POLYVAP RADONSHIELD al supporto garantisce un’eccellente tenuta al passaggio del gas.FUTURA RS 4 AF, invece, ha la funzione di proteggere le coperture e gli edifici dall’azione di forti agenti atmosferici come la grandine; una membrana che ha superato il massimo livello (HW5) del test antigrandine ed ha la certificazione antifuoco BROOF (t2), necessaria in presenza della maggior parte degli impianti fotovoltaici.Uno spazio sarà riservato alla linea dei manti sintetici MAPEPLAN , sia nelle versioni in FPO/TPO, sia in PVC-P. Grazie ad un'esclusiva tecnologia di "multi-extrusion coating" sono in grado di fornire le più elevate prestazioni e durabilità, oltre ad un'eccellente lavorabilità e saldabilità. La saldatura termica costituisce infatti una vera e propria fusione e unione tra le catene molecolari, resistente al battente idraulico e alle sollecitazioni meccaniche. Oltre ai prodotti, saranno mostrate le diverse opere realizzate con tali materiali: dal canale di Panama, ai bacini di innevamento artificiale, dalle coperture di prefabbricati e grandi capannoni industriali fino ad arrivare alle gallerie.In evidenza anche la linea PRODOTTI SPECIALI: una vasta gamma di accessori complementari quali promotori di adesione, membrane liquide, pitture protettive ad alta riflettanza, teli traspiranti e tegole bituminose, collanti e sigillanti, come pure sistemi livellanti, che permettono il più efficace utilizzo dei sistemi impermeabilizzanti Polyglass. In questa linea, sono disponibili efficacissimi prodotti per la rapida riparazione delle impermeabilizzazioni e quindi utili anche per interventi in emergenza.I visitatori dello stand Polyglass troveranno quindi i sistemi impermeabilizzanti adatti a tutte le destinazioni d’uso: cool roof, green roof, soluzioni per tetti in legno e impianti fotovoltaici, per bacini idrici, per ponti e viadotti.