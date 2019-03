Wavin a ISH 2019 con Tigris M5 e molto altro!

13/03/2019 - Wavin , leader europeo nell’offerta di tubazioni in materiale plastico per l’edilizia residenziale, non residenziale e per le opere di ingegneria civile, parteciperà all’edizione 2019 di, la fiera internazionale dedicata al mondo delle costruzioni, energie rinnovabili e climatizzazione che si terrà a Francoforte dall’11 al 15 marzo 2019.Caratterizzato da un approccio molto moderno, in cui tubi e soluzioni impiantistiche del settore termoidraulico si integrano perfettamente con gli altri elementi costruttivi, lo standguiderà i visitatori in un percorso alla scoperta delle numerose novità dell’azienda dedicate all’adduzione idrica, lo scarico delle acque reflue, il riscaldamento e il raffrescamento radiante a soffitto, parete e pavimento, lo Storm Water Management e molto altro.Ampio spazio verrà riservato al lancio europeo di, i primi raccordi a pressare per tubi multistrato dotati di. Grazie a questa esclusiva funzionalità, gli installatori che effettueranno un collaudo ad aria dell’impianto saranno avvisati della mancata pressatura da un forte allarme acustico. Non solo: Tigris M5 e K5 offrono il, incrementato fino al 50% rispetto alla precedente versione di Tigris, e assicuranoTra le altre novità si segnalano la presentazione in anteprima di, la nuova release del sistema di scarico insonorizzato che negli ultimi 30 anni ha saputo imporsi sul mercato, diventando la scelta più apprezzata da installatori, architetti e progettisti edili, e di, il sistema di controllo intelligente pensato per gestire nel migliore dei modi le soluzioni per il riscaldamento e raffrescamento radiante di Wavin.