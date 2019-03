Veneto, varato il nuovo Piano Casa

Le misure per la riqualificazione urbana

Nuovo Piano Casa, norma condivisa col territorio

14/03/2019 – Passi avanti per ilper la riqualificazione urbana e l’incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio. Il testo della nuova norma, che sostituirà in modo organico il, è stato approvato dalla seconda Commissione del Consiglio Regionale.Come si legge nell’introduzione del ddl, la proposta introduce nuove misure finalizzate alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al miglioramento della qualità della vita all'interno delle città.Per la riqualificazione degli edifici esistenti sono previste una serie di misure, tra cui la messa a regime del Piano Casa. Previstida rinaturalizzazione, che contribuiranno al riordino urbano mediante la demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado.Sarà incentivato l’efficientamento energetico degli edifici e la messa in sicurezza di quelli situati in aree dichiarate a pericolosità idraulica o idrogeologica.Ricordiamo che la nuova legge sostituirà e ingloberà il Piano Casa nato nel 2009 e prorogato di anno in anno. L’sta per scadere il 31 marzo 2019. I lavori del Consiglio devono quindi proseguire spediti per evitare vuoti normativi.“Un ottimo segnale per il futuro del nostro territorio – ha commentato il Presidente della Regione, Luca Zaia - Ora attendiamo la conclusione dell’iter per mettere in atto una nuova legge che porterà benefici a tutto il Veneto in termini di riordino urbano e rispetto del territorio”.“La bontà del lavoro svolto in commissione – ha confermato l’assessore regionale al territorio Cristiano Corazzari – sta nell’ampio confronto realizzato che ha portato ad un dibattito molto approfondito e ad un’approvazione condivisa a più livelli. Abbiamo, infatti, coinvolto stakeholders, associazioni ed enti locali che, apportando il loro contributo, hanno reso il nuovo piano casa un vero strumento da mettere in pratica al più presto”.