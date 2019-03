Professionisti: ‘necessaria una legge nazionale sull’equo compenso’

Ingegneri e architetti, redditi in calo e assenza di parametri

Equo compenso, le proposte a livello nazionale

Ma alcuni disegni di legge in Parlamento ci sono già: a maggio 2018 la deputata FI-BP Claudia Porchietto ha presentato alla Camera il ddl 620 "Disposizioni in materia di equo compenso e di responsabilità professionale nell'esercizio delle professioni regolamentate". Il testo non è stato ancora diffuso.



A giugno è stato presentato dal senatore FdI Stefano Bertacco il ddl 326 che propone la reintroduzione delle tariffe e l’istituzione di un Fondo per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore delle classi sociali meno abbienti.

06/03/2019 - È necessario definire una legge nazionale in materia di equo compenso per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro e il futuro del nostro Paese.È stato questo il tema dell’incontro, svoltosi ieri a Roma, tra ie Province autonome e, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa.Sulla scorta delle positive esperienze delle Regioni Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia, che hanno approvato, l’incontro - spiegano i promotori in una nota - è stata, in materia di equo compenso per i liberi professionisti.“Quella che stanno vivendo gli ingegneri e architetti liberi professionisti - ha detto il Presidente di- è una situazione economica ed occupazionale estremamente preoccupante. Dal 2007 al 2016 ladegli ingegneri e architetti liberi professionisti è stata. Ma sono comunque i giovani i più colpiti, se pensiamo che il reddito di un giovane professionista under 40 si attesta a malapena sui 14 mila euro annui”.“L’e ladegli ultimi anni hanno deteriorato fortemente la condizione dell’intera categoria. Senza considerare la pratica dell’offerta economica alche giudichino l’equità del compenso previsto che hanno determinato un impoverimento della competitività, con inevitabili ripercussioni sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini” - ha concluso Comodo.“È importante che si possa arrivare ad una legislazione nazionale che faccia sintesi dell’accelerazione che è venuta dalle Regioni - ha aggiunto il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Vito Santarsiero - e che contenga i tre principi cardine delle leggi regionali in materia di equo compenso: lae la”.All’incontro hanno partecipato, per le Assemblee regionali, VitoBasilicata, ArturoConsigliere della Calabria, GiovanniConsigliere Segretario della Lombardia, GianlucaVicePresidente del Consiglio regionale del Molise e MaurizioConsigliere del Veneto.Per la Fondazione Inarcassa il Presidente Egidio, il Consigliere Antonioe l’Avv. Michele. Sono intervenuti il VicePresidente della Camera Fabio(FdL) e i deputati(Partito Democratico) e(LEU). Hanno, inoltre, espresso apprezzamento per l’iniziativa l’on. Andrea(FI) e il sen. Agostino(M5S).. I