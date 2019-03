Tax credit alberghi, sarà esteso a campeggi, villaggi e terme?

Tax credit alberghi: la proposta delle Marche

15/03/2019 – I beneficiari del Tax credit potrebbero allargarsi coinvolgendo anche le imprese ricettive all’aria aperta, come campeggi e villaggi turistici, e le strutture ricettive extralberghiere gestite in forma di impresa, come gli stabilimenti termali.Lo scorso 4 marzo, infatti, in Conferenza Unificata le Regioni e la Direzione generale del Turismo del MiPAAFT hanno discusso della proposta della Regione Marche dioltre quelle già previste (alberghi e agriturismi). La proposta è stata ritenuta accoglibile dai rappresentanti del MiPAAFT, riservandosi una definitiva valutazione per inserire tali struttureNel documento presentato dalle Regioni al Ministero, su proposta della Regione Marche, è stato chiesto di assegnare il bonus anche agli stabilimenti termali per lae apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.L’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni ha espresso soddisfazione, sottolineando “l’importanza del lavoro che sta facendo la Regione Marche sul tema della, attraverso il finanziamento alle imprese con fondi POR Europei a cui si aggiunge ora questo importante strumento del Tax credit per il quale la Regione si sta impegnando in prima linea in tutte le sedi istituzionali affinché venga esteso il più possibile a tutte le imprese ricettive e in particolare ai Campeggi e ai Villaggi turistici che nella nostra regione rappresentano una realtà molto importante per il sistema turistico.”Ricordiamo che il bando attualmente attivo prevede un, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e agriturismi.Accedono all’agevolazione gli interventi di, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive.Per accedere ai benefici la domanda deve essere compilata entro il. L’istanza va presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il. Il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve prima registrarsi sul portale e poi compilare la domanda entro il termine previsto.per l’invio delle domande sarà dalle ore 10:00 del 3 aprile alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.